Гледка: Плосък, гладък, равен, а и правоъгълен... айсберг?!

НАСА сподели забележителни снимки на почти перфектно изваян правоъгълен айсберг.

Откритието е направено по време на най-продължителното проучване по въздух на полярен лед в северната част на Атарктика.

Целта на операция IceBridge е учените да разберат по какъв начин леда се променя през последните години – дебелината, местоположение, натрупване и др.

Правоъгълният айсберг е напълно естествен природен феномен. Досега най-често забелязваните парчетата лед са с предимно абстрактни и неправилни и остри форми, пишат от "Форбс".

Откритото от НАСА парче лед принадлежи към изцяло отделен клас, наречен "плосък айсберг". Този вид има стръмни и почти вертикални страни и плосък връх.

Айсберг от този тип е сравнително млад на възраст, тъй като вълните и вятъра не са имали достатъчно време да "ошлайфат" страните на ледения къс, твърдят от НАСА. Откритото парче лед, обаче, освен плоско, е и с напълно правилна и правоъгълна форма.

Снимката на природния феномен е направена на 16 октомври и бързо успя да обиколи социалните мрежи.

В страницата на космическата агенция в Twitter има освен снимки и кратко GIF изображение, на което се вижда как самолет прелита над ледените късове, които се забелязват от птичи поглед.

Wow, it’s been amazing to see what a splash our photo of a tabular Antarctic iceberg, by #IceBridge’s Jeremy Harbeck, has made. Fly toward the berg with @NASAArmstrong's DC-8 forward camera. More: https://t.co/kADuUL455F pic.twitter.com/tm4Rydh8V3