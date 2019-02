Сбогом, Опи! След 5111 дни на Марс, "Опортюнити" официално е мъртъв

"Батериите ми свършват и започва да става тъмно.“

Това са последните думи, които марсоходът "Опортюнити“ праща до Земята. През юни 2018 г. той попада в пясъчна буря, която прекъсва контакта му с дома. Учените се надяваха, че когато времето рано или късно се оправи, праха ще падне от слънчевите панели на роувъра и той ще заработи отново.

Ала няколко месеца по-късно "Опортюнити“ официално е обявен за мъртъв.

Марсоходът бе изпратен на Червената планета през 2004 година и бе проектиран да работи едва 90 дни. Но упоритата машина се разхождаше по повърхността на Марс цели 14 години и видя това, което нито едно човешко око няма да види скоро.

"Стоя тук пред вас сега с чувство на дълбоко смирение и благодарност и обявявам мисията на "Опортюнити" за успешна", каза Томас Зурсбухен на пресконференцията на НАСА след като месеци наред учените се опитваха неуспешно да се свържат с роувъра. Те му пускаха различни песни, с които да се опитат да го събудят и дори публикуваха плейлистата си, наречена "Опортюнити, събуди се!” в Spotify. Тя съдържа хитове като Wake Me Up Before You Go-Go от Wham!, Here Comes the Sun на The Beatles, Life On Mars? на Дейвид Бауи, Telephone Line от Electric Light Orchestra, I Will Survive на Gloria Gaynor, and "I Won't Back Down" от Tom Petty.

Но "Опортюнити“ не се събуди.

За тези 14 години неуморна работа, той даде толкова знание на човечеството, колкото никой от създателите му не е предполагал. Показа ни каква е повърхността на Марс. Откри следи в скалите, през които някога е текла чиста вода и доказа, че някога на Червената планета е имало предпоставки за живот. Видя изгревите и залезите от съвсем различна преспектива.

Той промени и начина по който учените изследват другите планети. Вместо да седи на едно място, „Опортюнити“ пътуваше и отвеждаше със своите снимки създателите си на най-интересните места на Марс.

Точно заради това НАСА се опитва да го събуди близо три месеца: "Ако се бяхме отказали веднага, нямаше да му отдадем нужната почит“, казва доктор Таня Харисън и признава, че имало хора, които искали мисията да се прекрати веднага, но срещнали солиден отпор от учените.

5111 дни на Марс. Толкова прекарва "Опортюнити“. В първите дни, учените се стараят да съберат колкото се може повече информация за планетата, преди марсохода да е умрял. Предполага се, че праха на Червената планета ще закрие панелите му три месеца след кацането. Но се случва точно обратното – вятърът на Марс чисти слънчевите панели и подарява на "Опортюнити“ следващите 14 години живот. Първите пет години, учените се обзалагат на по 20 долара дали роувърът ще оцелее и тази годна. След като винаги губят от оптимистите, които вярват, че ще оцелее, залаганията спират.

"Опи“, както го наричат на галено експертите от НАСА е най-дълго служещата машина на повърхността на друга планета.

"Имаше сълзи. Имаше прегръдки. Имаше смях и споделяне на спомени“, пише Таня Харисън в своя Twitter акаунт, а колегите и допълват: "Сбогом "Опи". Сбогом, стари приятелю“.