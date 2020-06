24-ият София Филм Фест се отлага заради COVID-19

24-тият София Филм Фест и 17-ият София Мийтингс се отлагат за по-късен период, съобкиха от "Арт Фест".

Това решение е следствие на мерките, които правителството на Република България взе с оглед предотвратяване

разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната.

"Арт Фест" е основен организатор на международния филмов фестивал София Филм Фест и международния копродукционен пазар София Мийтингс. От екипа ясно осъзнават глобалната заплаха, която вирусът COVID-19 представлява за здравето и живота на хората и се съобразява с официалните решения, взети от Министерски съвет, Министерство на здравеопазването (заповед № РД-01-117/8.03.2020 г.), Министерство на културата, ИА „Национален филмов център“ (писмо № 01-82/ 9.03.2020) и Столична община. Взетите решения забраняват провеждането на културни и масови мероприятия на територията на България.

"С оглед на това сме отговорни да съобщим, че откриването и провеждането на 24-тия София Филм Фест и 17-тия София Мийтингс няма да се случат през март 2020, както бе предвидено, а се отлагат за период, в който културните и спортните събития в затворени помещения ще могат да се осъществят", обясняват от екипа.

"За да поддържаме висок дух и приемаме нещата такива, каквито са, но в същото време и да полагаме грижата да бъдем отговорни и цивилизовани жители на София, България, Европа и планетата Земя, ви поздравяваме с усмивка с песента "Always Look on the Bright Side of Life" от филма на великия приятел на нашия фестивал и България Тери Джоунс - "Животът на Брайън според Монти Пайтън".

