"Двете страни на острието" на Клер Дени открива 26-ия СФФ

Световната премиера на най-новия филм на легендата Клер Дени „Двете страни на острието“ ще бъде след броени дни в конкурсната програма на Берлинале. София Филм Фест е първият фестивал в света след Берлин, който ще представи творбата на откриването на 26-ото си издание, планирано за 10 март в Зала 1 на НДК. Филмът е част от френската програма на фестивала, осъществена в партньорство с Френския институт в България по случай Председателството на Франция на Европейския съюз.

Главните роли са поверени на приятели и съмишленици, с които Дени работи през годините – великолепните Жулиет Бинош и Венсан Линдон. Сюжетът проследява отношенията в една семейна двойка, която има стабилна връзка в продължение на десетилетие. Но така изглежда реалността на пръв поглед. Оказва се, че Сара не е безразлична към… най-добрия приятел на своя съпруг...

"Двете страни на острието" е третият филм, по който Клер Дени работи заедно с известната писателка Кристин Анго - двете създават изключително успешния "Слънцето в нас" ("Let the Sunshine In"), както и късометражния "Това е последователността" ("Voilà l'enchaînement"). Прецизната работа на оператора Ерик Готие разкрива различните състояния на героинята на Жулиет Бинош през емоционалните противоположности на нейната същност.

Клер Дени е една от легендарните личности на френското кино. Част от филмите ѝсе фокусират върху проблемите на колониализма в Африка и последиците от него – тя прекарва детството си в Буркина Фасо, Сенегал, Сомалия и Камерун, завръща се в Париж когато е на 14 години.

Началото на пътя ѝ в киното е като като асистент-режисьор на Вим Вендерс, в "Париж, щата Тексас" (1984) и "Криле на желанието" (1987), както и на Джим Джармуш в „Извън закона“ (1986). Още с дебютния си пълнометражен филм "Шоколад", създаден преди 34 години, Клер Дени е номинирана за „Златна палма“; три от филмите ѝ през следващите години са номинирани за "Златен лъв".

Наричат я режисьор-нихилист, а към творбите ѝ добавят епитети като "плашещи и недостъпни". Определяна от медиите като силна и целеустремена натура, дори и на 75 години Клер Дени демонстрира перфектна форма и поддържа удивително темпо в творческия процес.

"За мен е важно богатото многообразие на човешкия живот. Най-много ме интересуват хората – как реагират те на предизвикателствата, на трудностите или просто в отношенията си един към друг. Любопитна съм, затова и правя много различни неща. Киното трябва да бъде човешко, да бъде част от живота на хората; трябва да се фокусира върху съществуването в понякога извънредни ситуации и места. Това е тема, която наистина ме мотивира", споделя за себе си Клер Дени.