За еврошефството ни: Welcome! И от Бистришките баби

Билбордове с кадър на Бистришките баби, част от живото наследство на ЮНЕСКО, които държат в ръцете си баница, ще посрещат делегатите в столицата по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

Това е една от шестте визии, създадени специално за европредседателството от Столичната община, които бяха представени днес от главния архитект на София Здравко Здравков, председателя на комисията по култура и образование към СОС Малина Едрева и експерти.

Билбордовете са част от комуникационната кампания "София общува", която включва визуална кампания, изграждане на отличим образ на София и две нови системи за ориентация в града и градския транспорт.

Двете системи - за пешеходна ориентация на туристите в София и за ориентацията им в градския транспорт, са разработени така че да се допълват.

Целта е да позиционираме максимално добре София като желана дестинация и да направим града удобен и лесен за ориентация, каза Едрева.

Тя посочи, че са се възползвали от опита на две столици, които скоро са били градове домакини на председателството на ЕС - Амстердам и Братислава.

Системата за пешеходна ориентация е двуезична и е с кафяв цвят.

Ползвани са три типа обекти - голям и малък тотем и стълб с табели, които се различават по количеството информация, която носят.

При изработването на втората система са ползвани подобни принципи и елементи, така че двете да могат да си "говорят".

Новите табели за градския транспорт ще бъдат с много повече информация, избрани са различни цветове за различните превозни средства - светло синьо за тролеите, оранжево за трамваите и червено за автобус. Върху табелите се отбелязва освен името на спирката, но и нейния номер, включени са пълния маршрут на транспортното средство има информация както на кирилица, така и на латиница.

В средата на януари в центъра на София ще бъдат поставени 40 туристически табели - те ще са малък и голям тотем и стълб с табели. За да се изработи новата система за пешеходна ориентация на туристите в София е направена анкета с над 200 български и чужди гости в града.

90% от тях търсят кафявите знаци, ориентират се трудно заради езиковата бариера, но от друга страна лесно намират туристическите обекти, защото те са разположени на сравнително малък периметър.

София - бизнес град, град с култура, град за живеене, град с история, град за срещи и град на иновативните технологии - върху тези теми пък ще се гради имиджът на българската столица.

Първите две букви от името на града, но на латиница - "So" са изведени и отличени в новата визуална кампания. Шестте послания са: "So green Sofia", "So welcoming Sofia", "So united Sofia", "So innovative Sofia", "So creative Sofia" и "So ancient Sofia". Посланията ще бъдат поствени на летището, центъра, в метрото и на други места. На билбордовете с надпис "So ancient Sofia" e изобразена ротондата "Св. Георги", а на този с надпис "So welcoming Sofia" - Бистришките баби, които държат софийска баница. Посланията са в цветовете на герба на София и специален шрифт.