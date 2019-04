"Властелинът на пръстените" за последен път в Арена Армеец

Lord of The Rings In Concert се завръща в Арена Армеец по покана на Keen Acts. Само в една вечер всички почитатели на Дж. Р. Р. Толкин ще могат да се насладят на най-епичните битки за последен път на голям екран.



"Властелинът на пръстените: Завръщането на краля" печели 11 награди "Оскар", включително за "Най-добър филм", "Най-добър режисьор" и "Най-добри визуални ефекти". Третата и последната част от сагата ечели определението "един от най-великите филми на нашата ера".

За успеха и силното въздействие на продукцията несъмнено допринася и саундтракът, дело на филмовия композитор Хауърд Шор. Неговата музикална интерпретация върху света на Толкин продължава е награждавана три пъти от Академията, получава четири награди Грами, два Златни глобуса, както и множество отличия от фестивали и критици.

На 16 ноември в Арена Армеец верните почитатели на "Властелинът" отново ще изживеят епичната кулминация на трилогията – Битката на Пеленорските поля. "Властелинът на пръстените: Завръщането на краля" ще се излъчи за последен път у нас на голям екран, в уникалния формат "филм с музика на живо".

Прожекцията ще е съпровождана с изпълнението на оригиналната музика от над 250 музиканти и хор. Питър Джаксън споделя: "Това е най-близкият възможен досег на зрителя с филма – най-зрелищното и интимно преживяване за феновете на Властелина".