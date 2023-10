Русия заглушава GPS сигнали в Черно море и София?

Системите за GPS навигация над Черно море често не работят, а проблемът се изостря през август 2023 г. Смушения са засечени и на летище София. Властите казват, че няма опасност за самолети и кораби, но не и кой е отговорен. Румънски генерал обаче назова Русия. И всъщност може да е опасно, пише "Свободна Европа".

Авиацията е едно от хобитата на Ангел (името е сменено). На 31 август 2023 г. той слуша радио разговорите на кулата на летище София. Малко преди 10 часа чува, че пилотите на няколко кацащи самолета докладват за проблем с GPS навигацията.

Същото се повтаря преди обед и на 1 септември. Свободна Европа също прослуша няколко записа от информационния радиоканал на летище София. "Съобщава се за ненадежден GPS сигнал над летище София" (Unreliable GPS signal reported in the vicinity of the aerodrome), се чува на 1 септември.

Загуба на GPS сигнал се засича и над Черно море. Справка във виртуалната карта на GPS смущенията в света gpsjam.org показва, че те обхващат българския бряг и териториални води от юни 2022 г. Системата на сайта използва данни от ADS-B трансмитерите на самолетите. Ако сигналът се губи, е възможно да има заглушаване.

Проблемът в региона се наблюдава, след като Русия нападна Украйна през февруари 2022 г., показват данните.

Българските институции казват, че няма проблеми за движението на самолетите или с корабоплаването в Черно море в района, защото имат резервни системи за навигация и не се разчита само на GPS сигнал. Властите не казват откъде идва заглушаването, но потвърждават, че започва след началото на руската инвазия. Няколко институции, армията и службите са запознати и търсят решения.

Началникът на Генералния щаб на армията на Румъния генерал Даниел Петреску обаче ясно посочи кого смята за отговорен. Русия "активно и постоянно" заглушава GPS комуникациите на корабите в румънски териториални води, което води до риск от сблъсъци, а Румъния и НАТО трябва да се подготвят за дългосрочна конфронтация с режима на Руската федерация, каза Петреску в края на септември.

Експертът по електронна война д-р Томас Уидингтън, автор на няколко книги за електронна борба и консултант на няколко правителства. смята, че заглушаването се прави от руските военни кораби в Черно море, а целта вероятно е да се предпазят от ракети (JDAM) и други оръжия с GPS насочване.

"Не е задължително руснаците да го правят нарочно, но има последствия и страничен ефект, защото може да бъде много опасно за цивилните съдове, разчитащи на сателитна навигация", каза Уидингтън пред Свободна Европа.

Ненадежден GPS сигнал над летище София

Наблюденията на Ангел, който слуша радио разговорите на кулата на летище София и засича съобщенията за смущения в GPS сигнала в определени дни, се потвърждават и от архива на виртуалната карта на GPS смущенията.

"Проблемите с GPS сигнала са моментни", каза пред Свободна Европа Георги Пеев - генерален директор на „Ръководство на въздушното движение“ (РВД).

По думите му те "по никакъв начин не компрометират сигурността на въздухоплаването, защото е осигурена алтернативна наземна навигация, която позволява на екипажа да ползва наземните средства, които България е осигурила".

Пеев каза, че "има достатъчно национални органи, които са информирани, които следят ситуацията". Взели сме всички мерки потенциално влошаване на GPS сигнала да не води до проблеми в която и да е сфера, добави той.

Какъв е източникът на заглушаване на летище София не е ясно. "Честно казано, не знам, защото не е обичайно място за операции", каза и д-р Томас Уидингтън.

През август 2023 г. смущаването на GPS сигнала над Черно море достига особено големи размери. От 17 юли Русия провежда военни "учения" в изключителната икономическа зона на България (ИИЗ) в Черно море. Тогава Русия прекрати сделката за износ на зърно от Украйна, постигната преди това с посредничеството на ООН и Турция.

"Няма такова учение, това е просто повод, който Русия използва, и привидно провеждайки учение, тя се опитва да блокира износа на украинско зърно", каза в края на септември министърът на отбраната Тодор Тагарев.

На картата в зоните най-интензивно GNSS заглушаване (Global Satellite Navigation System) - това е терминът за всички сателитни системи за навигация, освен бреговете на България и Румъния, попада и част от Средиземно море. Тя обхваща Южния бряг на Турция, Кипър и брега на Сирия.

Общото между двете зони е, че в тях са разположени руски военни кораби.