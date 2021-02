Откриха тялото на Атанас Скатов на К2, транспортират го с хеликоптер

Алпинистът Атанас Скатов е загинал след падането в К2.

Хелекоптерите са успели да намерят тялото на българина и в момента го транспортират към Базовия лагер към Скарду, съобщават от БНР.

По информация на Alpine Adventure Guides в хеликоптера е и годеницата на Скатов.

Според непотвърдена информация Скатов е падал близо 400 метра, след като въжето, за което се е държал, се е скъсало.

След две седмици вятър и бури, състоянието на неподвижните въжета предизвиква безпокойство сред алпинистите. Колин О’Брейди съобщи, че някои участъци от въжето под лагер 3 са били затрупани от сняг и че алпинистите (по пътя си нагоре) са продължили, без да се придържат към него.

Освен това има много опасни стари въжета по маршрута на Абруци Спър.

