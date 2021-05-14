Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Ясен Петров обяви националите за Словакия, Русия и Франция

"Лъвовете" гостуват на сериозни противници в началото на юни
14 май 2021 12:55, Красимир Ангелов
5
Ясен Петров обяви националите за Словакия, Русия и Франция
Снимка: Lap.bg

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по футбол Ясен Петров определи разширена група от 31 футболисти за подготвителния лагер преди приятелските мачове срещу Словакия (1 юни, Рийд, Австрия), Русия (5 юни, Москва) и Франция (8 юни, Париж).

На лагера, стартиращ на 27 май в Национална футболна база "Бояна", са повикани следните футболисти:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Георги Георгиев (Черно море), Иван Караджов (Арда);

Защитници: Васил Божиков (Слован Братислава), Валентин Антов (Болоня), Кристиан Димитров (Хайдук Сплит), Антон Недялков (Лудогорец), Петко Христов (Про Верчели), Андреа Христов (Славия), Даниел Димов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА-София);

Полузащитници: Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Янис Карабельов (Кишварда), Антонио Вутов (Мезьокьовешд), Доминик Янков (Лудогорец), Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив), Момчил Цветанов (Локомотив Пловдив), Петър Витанов (Локомотив Пловдив), Илиан Илиев (Черно море), Лъчезар Котев (Арда), Димитър Костадинов (Царско село);

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Димитър Илиев (Локомотив Пловдив), Андрей Гълъбинов (Специя), Божидар Краев (Фамаликао), Спас Делев (Арда), Георги Йомов (ЦСКА-София), Атанас Илиев (Ботев Пловдив), Георги Минчев (Локомотив Пловдив).

Още новини от българския футбол четете в Gol.bg

По публикацията работи: Красимир Ангелов

5
Още по темата: Франциянационален отбор по футболРусияЯсен Петров
Още от Спорт
350 000 подписа в петиция срещу Олимпиадата в Токио
Още от Спорт
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
2
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 5 минути
Ужас кви са тия футболисти тва е майтап некъв
1
1
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 19 минути
Егати майтапа!
Виж всички

Investor

Бягството на туристите променя имотния пазар в Барселона
Наемите в града намаляват, местните жители се местят в по-големи жилища, а някои купувачи постигат з...
Поне 40% от розовите градини у нас тази година може да останат необрани

BGONAIR

Ректорите настояват ВУЗ-овете сами да решават за присъственото обучение
"Хамас" удари с дрон израелски химически завод?

BLOOMBERGTV

Южна Корея обяви клъстър за чипове за $450 млрд
В България е три пъти по-голям отливът на инвестиции, отколкото привличането на такива

GOL

Клуб от Серия "А" иска наш талант
Доминик Тийм пропусна мачбол и отпадна в Рим

AUTOMEDIA

Toyota измисли как да се бори с крадците на катализаторите
Революцията в новата серия камиони на MAN

TIALOTO

Ирина Шейк и съветите за красота, които ще предаде на дъщеря си
Къси прически – Майли Сайръс, какво направи с косата си?

PULS

Как се сприятеляват организмът и бактериите в стомашно-чревния тракт?
Как добрите бактерии помагат срещу лошите?
Кои са някои от най-здравословните безглутенови брашна?

AZ-JENATA

Видове фурни за вграждане - как да изберем?
5 символа, които да носите в портфейла си за повече пари

TEEN

Пинк: Не искам да разваля семейството си
Изповед от звездата
Бен Афлек затрупвал Дженифър Лопес с любовни имейли
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2021 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2021 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |