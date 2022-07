Договорена е сделка - Левандовски ще играе в Барса

Най-добрият футболист на ФИФА в последните 2 години Робeрт Левандовски ще играе в Барселона, след като каталунците постигнаха принципно споразумение с вече бившия му клуб Байерн Мюнхен за трансфера.

Нападателят ще осъществи мечтата си срещу фиксирана сума от 45 милиона плюс пет променливи. Полякът ще подпише за три години, с опция за още един сезон, съобщи "Мундо Депортиво".

Испанският вестник "Марка" пък уточни, че преговорите са се ускорили, след като президентът на Барса Жоан Лапорта е използвал представянето на Рафиня, последното ново попълнение на каталунците, за да отправи послание към Байерн да се произнесе по последната испанска оферта за Лева.

В следващите няколко часа двата клуба трябва да подпишат споразумението и Левандовски може дори да не присъства днес на представянето на Байерн пред своите фенове преди новия сезон, ако не е решил да се сбогува с тях, пише "Труд". Полякът може да пътува с Барса до Съединените щати тази събота, където каталунците ще проведат част от предсезонната си подготовка.

Трансферните експерти Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио вече потвърдиха, че всички детайли по сделката са уточнени. Левандовски няма да присъства на днешното представяне на Байерн за новия сезон и ще лети директно за Барселона.

