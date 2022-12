Ощети ли ВАР Германия: Напусна ли топката терена при гола на японците?

Феноменално, но факт - за втори път Германия претърпя тотален крах на Световното по футбол, като отпадна от Мондиал 2022 след като Япония надви Испания. Часове след края на двете срещи обаче един въпрос продължава да мъчи публиката по целия свят - топката пресече ли аут линията?



Победният гол на "самураите" се случи точно след като топката изглеждаше така, сякаш бе преминала крайната линия.

Дори след изрязване, мащабиране и оглеждане на кадрите от всеки ъгъл, топката изглеждаше невероятно близо. В крайна сметка беше отсъдено, че тя не е преминала напълно аут линията.

The angle you see things from can massively distort whether any part of the ball is overhanging any part of the line. Officials get one look at it (and were right!)

Ball in the same place in all 3 photos, as in #Japan vs. #Spain game this evening #FIFAWorldCup #JPNESP #JPN #ESP pic.twitter.com/Sneis6TGr5