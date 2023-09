Компютърна игра стана спонсор на Нургюл Салимова

Eдин от световните гиганти в компютърната индустрията за игри – стратегията March Of Empires на фирмата Gameloft, е подписал договор, с който за срок от една година ще спонсорира Нургюл Салимова.



"Българската игра March of Empires стана мой официален спонсор. Радвам се, че Геймлофт подкрепя развитието ми и, че чрез нашето партньорство ще популяризираме допълнително шахмата. А играта March of Empires е много интересно предизвикателство за всеки, който иска да развие умението да мисли с няколко хода пред опонентите си“, написа в Инстаграм 20-годишната студентка в Стопанската академия в Свищов.