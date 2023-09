Ерлинг Холанд викинг като в приказките

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд се превъплъти в истински викинг от приказките. Звездата се снима във фотосесия на прочутия шотландски фотограф Дейвид Яроу с благотворителна цел.

Очаква се да бъдат събрани стотици хиляди евро, като цената на всяка снимка ще е между 30 и 45 000. Средствата ще бъдат дарени от Холанд в родната му Норвегия за кауза по негов избор.

Идеята е на Яроу, който се свързал с бащата на Ерлинг - Алф. Снимките са направени в залива Осло-Фьорде по време на последната пауза заради мачовете на националните отбори. Холанд с радост облякъл кожените дрехи и нагазил във водата с щит, брадва и меч.

"Как да се сетиш за друг известен спортист, на когото този образ ще приляга толкова добре? Настоявах обаче Ерлинг да си сложи и гумени ботуши, защото дъното е пълно с остри раковини, които може да те порежат. Беше странен, сюрреалистичен опит за мен, понеже той е с над 30 см по-висок, но се посмяхме на това и всичко стана много бързо. Неговото време е скъпо и не исках да му го губя", споделя Яроу.

"Да работиш с такива знаменитости е привилегия, защото излиза извън рамката на всяка комерсиална изгода - ще има полза за нуждаещите се.", допълва той.

Яроу е известен с благотворителните си фотосесии със звезди. С работата си от 2018 г. насам той е допринесъл за даряването на над 11 млн. долара.

