Стоичков, Роналдо, Стамър: Светът скърби след трагичната смърт на Диого Жота

Футболният свят е в шок след смъртта на Диого Жота, който трагично загина в катастрофа заедно с брат си. Ламборгинито, с което двамата са пътували, е излязло от пътя, след което е избухнало в пламъци И двамата са загинали на място, според службите за спешна помощ, като снимки показват, че от колата е останала само пепел.

Според испанската полиция причината е спукана гума при изпреварване.

Съболезнования валят от цял свят, както от негови колеги футболисти, така и от политици.

Клубовете от Висшата лига също започнаха да споделят съболезнованията си в социалните мрежи.

"Най-дълбоките ни съболезнования са с близките на Диого Жота и брат му Андре, както и с всички, свързани с ФК Ливърпул, след днешната сърцераздирателна новина", написаха от Манчестър Юнайтед.

"Всички в Евертън са дълбоко натъжени от трагичната кончина на Диого Жота и брат му Андре Силва. Мислите ни са със семейството и приятелите им в този тъжен момент", казаха най-големите съперници на Ливърпул.

"Всички в Манчестър Сити са шокирани и натъжени да научат за опустошителната новина за кончината на Диого Жота. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и приятелите му, както и на всички във Футболен клуб Ливърпул в този труден момент. Почивай в мир, Диого", изразиха своето съжаление от Манчестър Сити.

Арсенал написаха: "Мислите на всички в Арсенал са със семейството, приятелите и всички, свързани с Футболен клуб Ливърпул, на Диого".

"Всички в Челси са съкрушени от наученото за трагичната кончина на Диого Жота и брат му Андре. Мислите ни са със семейството, приятелите и всички в Ливърпул в този невероятно труден момент", заявиха от лондонския клуб.

Британският премиер Киър Стармър, който е запален футболен фен, определи смъртта на Диого Жота като "опустошителна".

Той добави, че "е наистина важно да имаме предвид колко труден период ще бъде това за неговите приятели и за семейството му".

Премиерът изказва своите "най-дълбоки съболезнования" на семейството на братята в публикация в социалните мрежи.

Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо заяви, че смъртта на Диого Жота "няма смисъл" и изрази съболезнованията си на семейството му.

Роналдо игра с Жота в националния отбор, откакто Жота дебютира за Селесао през 2019 г.

"Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток! Не мога да повярвам! Двама млади мъже, двама отлични футболисти вече ги няма! Най-искрени съболезнования към близките на Диого Жота и Андре Силва!", написа във фейсбук профила си Христо Стоичков. "На всички техни фенове в Liverpool FC и FC Penafiel! На целия футбол! You will never walk alone!"