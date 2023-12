Betano ще ви покаже как да играете Крапс

Ако се чудите какво е Крапс и как се играе на betano.com casino може да видите какви са тайните на тази игра. Тя е истински хит на световната хазартна сцена и привлича милиони играчи. От екипа на Бетано разказват за неразкривани до сега тънкости на играта при залози в казино на нея.

Ето някои основни неща

Това е игра със зарове и може да я тествате в специалната категорията на букмейкъра Бетано казино игри безплатно. Един играч, известен като „стрелецът“, хвърля заровете на масата за зарове. Всички залози трябва да бъдат направени преди стрелецът да хвърли зара. Изходно хвърляне е равномерен паричен залог, направен при първото хвърляне на зара. Печелите, ако хвърляте 7 или 11.

Губите, ако хвърляте 2, 3 или 12 (известно като крапс). Всяко друго число, което се хвърли, става точка и точката трябва да се хвърли отново преди 7, за да спечелите. Не преминавайте линията. Равномерен паричен залог, който е обратното на пас линията. Вие губите, ако стрелецът хвърли 7 или 11.

Вие печелите при 2 или 3 (12 е равенство). След като се установи точка, вие губите, ако точката бъде хвърлена, и печелите, ако се падне 7. Залагания се правят по всяко време след първото хвърляне, когато стрелецът има точка за отбелязване. Печелите при 7 или 11 и губите при 2, 3 или 12. Всяко друго число става вашата „достъпна точка“ и трябва да бъде повторено, за да спечелите, преди да се хвърли 7.

Коефициенти

След като се направи точка при първото хвърляне или коефициент при следващо хвърляне, можете да вземете коефициентите и да спечелите, ако точките са направени преди 7.

Печалбите са: 2 към 1 при 4 и 10, 3 до 2 за 5 и 9, 6 до 5 за 6 и 8.

Залозите „не преминавай“ или „не идвай“ са обратни: трябва да поставите коефициентите, за да спечелите. След като стрелецът направи точка, можете да направите „поставете залог“ на числата 4, 5, 6, 8, 9 и 10. Ако стрелецът хвърли някое от тези числа преди 7, вие печелите следните печалби: 9 до 5 на 4 и 10, 7 на 5 на 5 и 9 и 7 на 6 на 6 и 8.

Полеви залози

Залог с едно хвърляне. Печелите равни пари на 3, 4, 9, 10 и 11.

Печелите 2 към 1 на 2.

Печелите 3 към 1 на 12.

Губите на 5, 6, 7 или 8.

Предложени залози

Тези залози се намират в центъра на масата и са залози с едно хвърляне. Вие залагате, че при следващото хвърляне на зара ще се появи някое от тези числа: Всеки крапс (2, 3 или 12) плаща 8 за 1 Аса (2) или дванадесет плащат 31 за 1 Асо-двойка (3) или Единадесет плаща 16 за 1. Седем плаща 5 за 1.

Hardaways

Залогът Hardway не е залог с едно хвърляне. Вие залагате, че стрелецът хвърля чифт. Hardways печелят, ако зарът се хвърли като чифт и губи, ако се хвърли 7 или ако числото е хвърлено „по лесния начин“.

Пример: Ако заложите трудно 8 и хвърлите зара 4,4, вие печелите. Ако зарът хвърли „лесно“ 5,3 или 6,2, губите. Hard Four или Ten плаща 8 за 1 Hard Six or Eight плаща 10 за 1 Хоп залагания Hop Bets са залог с едно хвърляне на конкретна комбинация от зарове.

Вие буквално залагате на това, което мислите, че ще бъде следващото хвърляне на зара. Ако смятате, че следващото хвърляне ще бъде (6, 3), ще кажете на дилъра, че искате 6 и 3 да прескачат.

Не е толкова сложно, колкото звучи. Крапс може да се превърне във вашата любима игра.