Нов скандал: От Фабрицио, баща на две деца, до Валентина и хоп - на Параолимпиадата

Италианката Валентина Петрило се превърна официално в първата трансджендър жена, която взима участие на параолимпиада. До 8 септември продължават игрите в Париж за хора с увреждания, а Петрило участва в лекоатлетическия турнир.

Така в световния спорт отново се разраства скандала, който миналия месец беляза Олимпийските игри във френската столица. В боксовия турнир стана страшен скандал, след като в крайна сметка боксьорките Имане Хелиф и Лин Ю-Тин да бъдат допуснати до битките при жените. Накрая и двете станаха олимпийски шампионки въпреки многобройните призиви да бъдат дисквалифицирани заради съмненията в половата им идентичност.

На провеждащите се в момента Параолимпийски игри тече сходен скандал с Валентина Петрило. Спринтьорката с увредено зрение се класира за полуфиналите на бягането на 400 метра, а ще се състезава и на 200 метра, пише webcafe.bg.

Ситуацията тук е още по-крещяща – ако при Хелиф и Лин Тин имаше съмнения за дова дали са жени, тук съмнения няма - 50-годишната Петрило мери сили с жените, макар че има 11 национални титли на Италлия при мъжете. Освен това тя е баща е на две деца и до 45-годишна възраст е била част от мъжки състезания.

Петрило сменя пола си през 2019 година и започва да участва в бяганията на 200 и 400 метра в категория Т12 - за хора с увреждания в зрението. Участието на италианката е възможно, тъй като правилата на Международния параолимпийски комитет (МПК) се различават от тези на МОК. МПК е оставило власт на всяка международна федерация в различните спортове да определя кой има право да участва в дадена категория. Според устава на Световната Параатлетика в женските категории може да участват всички, чийто пол официално е признат от закона за женски. Така на практика това не пречи на мъже, които са си сменили пола официално, да участват при жените.

Президентът на МПК Андрю Парсън обяви преди 2 седмици, че Петрило е "добре дошла" в Париж според настоящите правила на Световната Параатлетика, но призова спортният свят да изготви единни протоколи за тези случаи.

Петрило вече е в олимпийската столица и завърши втора в своята четвъртфинална серия, но все пак продължава напред в битката за медалите.

На 14-годишна възраст Петрило, по-точно тогава Фабрицио, е диагностициран с болестта на Щаргард. Жени се и със своята съпруга имат 2 деца.

От 2018-а обаче тя започва да живее като жена и разказва за промяната в интервю пред "Би Би Си":

"Не го бях планирала. Бях в леглото със съпругата си, на път да заспя, и казах: "Помниш ли, че ти казах, че веднъж се преоблякох като жена?". Тя каза "да". Аз казах: "Всъщност не беше веднъж, аз го правя всеки ден".

Петрило, която преди се казва Фабрицио, получава подкрепа от съпругата си и започва хормонална терапия, която ѝ се отразява сериозно.

"Не съм същата като преди. Фабрицио вече не съществува".

Спортистката уверява, че промяната влияе и на нейната бързина на пистата, но мотото ѝ е "по-добре бавна и щастлива жена, отколкото бърз и нещастен мъж".



🚨BREAKING🚨

A biologically male runner has just qualified for the Women's 400m T12 semi-finals at the Paris Paralympic Games.

Valentina Petrillo, a father of two, previously won 11 national titles in the men's category before beginning to identify as a "woman." pic.twitter.com/7CqLuFD8dB