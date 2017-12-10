Пожар прати 69-годишен в болница с опасност за живота

69-годишен мъж е с опасност за живота след пожар в село Чернокапци, съобщи МВР Търговище.



Сигнал за случилото се е подаден вчера следобед, около 18 часа. Пожарът е възникнал в селскостопанска постройка в село Чернокапци, собственост на 69-годишния мъж, пише "Фокус".



Вследствие на пожара собственикът е получил множество изгаряния по тялото и лицето.



Мъжът е откаран за лечение във Военноморска болница-Варна, с опасност за живота му.



В МБАЛ-Търговище е била настанена за лечение 67-годишната му съпруга, която също е пострадала при инцидента, без опасност за живота й. Впоследствие жената е изписана за домашно лечение.



Пожарът е погасен от екип служители на РСПБЗН-Омуртаг с един противопожарен автомобил.



Причините за възникване на инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Омуртаг.