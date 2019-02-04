Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka

Лежащ на пътното платно младеж ухапа полицай

Инцидентът се случил в Горна Оряховица
4 фев 2019 11:43, Павел Гълъбов
9
Лежащ на пътното платно младеж ухапа полицай
Снимка: архив "Булфото"

24-годишен мъж от Долна Оряховица е попаднал в полицейския арест за хулиганство, информира полицията във Велико Търново. В събота, в районното на железничарския град, е получен сигнал за човек, лежащ на пътното платно.

Още по темата
Побесняла жена ухапа полицай в Пловдивско
29 мар 2010 11:19
56
Жена ухапа и съдра нашивките на полицай в Несебър
14 юли 2008 13:25
108


Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че това е 24-годишен мъж от Долна Оряховица, който бил във видимо нетрезво състояние. Докато полицейските служители се опитвали да му помогнат да се отмести от платното, за да не бъде прегазен, мъжът проявил агресия към униформените, отправял към тях заплахи и успял да ухапе в областта на ръката единия от тях.

Мъжът е бил задържан с полицейска мярка до 24 часа. Срещу него е образувано бързо производство за хулиганство.

По публикацията работи: Павел Гълъбов

9
Още по темата: Горна ОряховицаДолна Оряховица24-годишен мъжчовек на пътното платноагресия към униформените
Още от Страната
Откриха тяло на 57-годишен мъж в изгорял автомобил
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
9
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 13 минути
Някъде между фъстъчетата и фуражката, не става ясно къде точно
8
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 16 минути
Щом е в областа на ръката, значи е между таза и косата ухапването
7
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 17 минути
Тулупите джобили ли са го?
6
0
 
1
 
! Отговори
Цецо преди 19 минути
До Анонимен № 3

Прав си, започвам да се оглеждам за зомби-полицаи... :)))
5
0
 
0
 
! Отговори
Ха-ха преди 20 минути
Ти да видиш ...
4
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 21 минути
Представяте ли си да му е отхапал китката. Как ще сгъва педесеттуните направо не ми се мисли.
3
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 22 минути
"Областта на ръката" ха ха ха
Тъмната страна на ръката!
Зомби апокалипсис!
2
1
 
4
 
! Отговори
шматка преди 22 минути
Днешните полицай са като балерини.
1
0
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 24 минути
Изследван ли е за бяс?
Виж всички

Омбудсманът на съд с "Топлофикация" за това как се харчат парите на софиянци
Колко са действително трудоспособните и неработещи българи?
Виж всички новини

BGONAIR.BG

Откриха останки от самолета на аржентинския футболист Емилиано Сала
Ананиев ще се срещне днес със сестрите от болницата в Козлодуй
Виж всички новини

Investor

Омбудсманът на съд с "Топлофикация" за това как се харчат парите на софиянци
Топлофикационното дружество е 100% общинско, а не частно, затова Столичният общински съвет трябва да...
Колко са действително трудоспособните и неработещи българи?

BGONAIR

Откриха останки от самолета на аржентинския футболист Емилиано Сала
Операцията по издирването беше подновена вчера
Ананиев ще се срещне днес със сестрите от болницата в Козлодуй

BLOOMBERGTV

Японските автомобилни производители са на прага на сериозни проблеми при Брекзит без сделка
От Nissan обявиха официално, че се отказват от плановете си за производство на новия X-Trail във фаб...
Меркел търси подкрепа от Япония срещу хаотичния курс на Великобритания за Brexit

GOL

"Биковете" към Вернер: Остани! Ще те подсилваме три пъти дневно с топла храна
От РБ Лайпциг признаха, че не могат да предложат на Тимо заплата като тази в Байерн и Ливърпул
Емери: Разликата със Сити просто се видя

AUTOMEDIA

BMW ще предложи уникално 8-Series
Японските производители в паника от Брекзит без сделка

TIALOTO

Кератинова терапия - за по-лесно изправяне на косата
Ето няколко от предимствата й
Лили Олдридж роди син на рокаджията Кейлъб

PULS

Хипотиреоидизъм и бременност. Тиреоидит на Хашимото.
Хипофункцията на щитовидната жлеза разстройва бременността
Храни, предизвикващи съня

AZ-JENATA

Недостатъчно наддаване на тегло през бременността – защо е опасно
Крие рискове
Защо ролята на бащата е толкова важна

TEEN

Алекс Раева се гмурка на Малдивите
Изпълнителката качи красиви снимки от подводния свят
Уил Ай Ем ще оглушее
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2019 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2019 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Yandex.Metrica
 