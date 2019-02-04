Лежащ на пътното платно младеж ухапа полицай

24-годишен мъж от Долна Оряховица е попаднал в полицейския арест за хулиганство, информира полицията във Велико Търново. В събота, в районното на железничарския град, е получен сигнал за човек, лежащ на пътното платно.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че това е 24-годишен мъж от Долна Оряховица, който бил във видимо нетрезво състояние. Докато полицейските служители се опитвали да му помогнат да се отмести от платното, за да не бъде прегазен, мъжът проявил агресия към униформените, отправял към тях заплахи и успял да ухапе в областта на ръката единия от тях.Мъжът е бил задържан с полицейска мярка до 24 часа. Срещу него е образувано бързо производство за хулиганство.