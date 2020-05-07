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Съседски скандал завърши с намушкване с нож в Бургас

Пострадалият е без опасност за живота
7 май 2020 08:22, Павел Гълъбов
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Съседски скандал завърши с намушкване с нож в Бургас
Снимка: БГНЕС

Мъж е намушкан при междусъседски скандал в Бургас, няма опасност за живота му, съобщиха от полицията в града.

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На 6 май около 14.15 часа във Второ Районно управление – Бургас е получено съобщение за инцидент, при който е намушкан мъж – установено е, че 47 годишен бургазлия наранил с нож в областта на врата 58-годишния си комшия, който е откаран в УМБАЛ – Бургас.

Установено е, че раната е прорезна, като пострадалият е настанен за лечение в Първо хирургично отделение, без опасност за живота. 47-годишният мъж е задържан за срок от 24 часа.

Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

По публикацията работи: Павел Гълъбов

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От М.Рудник преди 9 минути
Думите които са цензурирани са п.ростак, не ми е ясно защо е цензурирана думата.
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От М.Рудник преди 10 минути
Номер 2 е определено ***. Второ районно управление обслужва: к-с „Славейков”, к-с „Бр.Миладинови”, гр.Българово, кв.Д.Езерово, кв.Лозово, кв.Банево, кв.Ветрен, с.Миролюбово и прилежащите им землища. Не е ОК когато някоя отайка като вас обижда десетки хиляди души, само защото е комплексиран и неук ***.
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Анонимен преди 12 минути
Поредната българска простотия!!!!
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Браво преди 15 минути
Елементите от Бакър рудника в действие.
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Анонимен преди 18 минути
Днес.бг, уникални сте!!!! Заглавието е потресаващо!
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