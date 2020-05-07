Съседски скандал завърши с намушкване с нож в Бургас

Мъж е намушкан при междусъседски скандал в Бургас, няма опасност за живота му, съобщиха от полицията в града.

Още по темата Откриха намушкан 17-годишен младеж по обяд в Бургас 3 фев 2020 09:03 12

На 6 май около 14.15 часа във Второ Районно управление – Бургас е получено съобщение за инцидент, при който е намушкан мъж – установено е, че 47 годишен бургазлия наранил с нож в58-годишния си комшия, който е откаран в УМБАЛ – Бургас.Установено е, че раната е прорезна, катов Първо хирургично отделение, без опасност за живота. 47-годишният мъж е задържан за срок от 24 часа.Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.