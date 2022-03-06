Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

МВнР: Ползвайте осигурените евакуационни влакове от жп гарите в Украйна

Ето и актуалното разписание днес
6 мар 2022 14:17, Петя Славова
9
МВнР: Ползвайте осигурените евакуационни влакове от жп гарите в Украйна
Снимка: БГНЕС

Във връзка със силно влошаващата се обстановка в Украйна и осигурените зелени коридори за напускане на гражданското население на Украйна, Mинистерството на външните работи на България призовава всички български граждани да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна, съобщиха от МВнР.

Още по темата
МВнР с автобуси за българи и граждани от бесарабски произход
6 мар 2022 08:44
10

Актуално разписание за днес 06.03.2022 г.:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль, отправлением в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль, отправлением в 05:27;

№950 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением 07:10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль (схемой 15 вагонов), отправлением в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль, отправлением в 08:52;

№ 902/903 Днепр – Хелм, отправлением в 09:00;

№ 7614/7615 Львов – Хелм, отправлением ДПКр-2 в 09:30;

№ 918/919 Запорожье - Хелм, отправлением в 06.03.2022 в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправлением в 12:12;

№952 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13:20;

№7616/7617 Львов – Хелм, отправлением в 14:00 (двойной состав ДПКр-3);

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправлением в 15:40;

№939/940 Харьков – Хелм, отправлением в 17:00;

№67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;

№7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.

Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.

По публикацията работи: Петя Славова

9
Още по темата: МВнРБежанциавтобусиразписание
Още от Страната
Мъж е в болница в Разград, след като се прострелял в главата
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
7
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 33 минути
не разбра ли това е директно от министерството написано, значи не само киро не знае български
6
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 43 минути
дали са разписания от лвьов западна украйна , там бесарабски българи няма
5
0
 
1
 
! Отговори
ь преди 55 минути
В българския език ь се ползва само преди о. Кой неграмотник пак пише статии? Слава на Украйна.
4
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 часа
За Брюксел не знам, но 8-9 от изброените влакове са за Германия. Поляците ги возят безплатно и директно до Централна Гара Берлин и ги оставят там, защото не ги желаят на своя територия. От няколко дни на гарата е хаос, тези влакове пристигат постоянно и навсякъде чакат германци доброволци в жълти жилетки, които поемат слизащите. Руснаците, живеещи от години в Берлин, вече ги е страх да говорят руски.
3
3
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 3 часа
Тая па кво се закътала, като *** е в Сибир. Най-студено им е на бежанците. А аз у нас вчера видях и по къси панталонки. Абе, драма да има. Па оня ден си спах на вилата и даже не си пуснах климатика да пестя. За тия всичко безплатно и веднага-здравеопазване, храна, всичко. Ми не е нормално, сори.
2
3
 
7
 
! Отговори
Асан преди 3 часа
Влакове за Брюксел нема ли
1
4
 
2
 
! Отговори
Мдам... преди 3 часа
Е, мъжете ви ще бъдат върнати за да се бият против волята им в тази братоубийствена война.
Виж всички

Investor

Руската банка ВТБ се изтегля от Европа?
Досега санкциите не засегнаха присъствието на руските банки в Европа
Световни лидери опитват да посредничат за спирането на огъня в Украйна

BGONAIR

Петков: Посолството на Русия да не се намесва във вътрешната политика на България
Руски ракети унищожиха гражданското летище във Виница

BLOOMBERGTV

Китай планира "смели стъпки" за защита на икономиката
Първи ден на равносметка за ЕЦБ след нахлуването на Русия в Украйна

GOL

Голям скандал: Наско Сираков нарече съдията Железов - "палячо" и "пластмасов"
Стойчо Младенов: В Левски да се радват, че отново не ги бихме

AUTOMEDIA

Audi спира да приема поръчки за хибриди
Най-необикновеното BMW: тестваме второто поколение на 2 AT

TIALOTO

Дуа Липа обвинена в кражба на песен
Марк Ръфало за приятелството си с Дженифър Гарнър: Всичко е прекрасно

PULS

Проф. д-р Диана Попова: Около 65 деца годишно се раждат с напълно увреден слух
Колкото по-рано се открие, че бебето не чува и...
Безплатни нефрологични прегледи на 8 и 9 март в УМБАЛ "Св. Анна"

AZ-JENATA

4 общи черти на привлекателните жени
Черти, които нямат общо с красотата
Идеи за интериор с дивани

TEEN

5 зодии, които са чудесни детективи
Вижте кои са те
Софи Търнър ражда в средата на лятото
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2022 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2022 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 