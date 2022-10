"Цар Лъв" отново на сцената на зала 1 на НДК

След огромния успех на премиерното представление на "Цар Лъв" през април, хитовата продукция се завръща на сцената на зала 1 на НДК на 17 октомври, за да зарадва малки и големи с историята на Симба.

Песните на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс, с оригинална музика на Ханс Цимер: "I Just Can't Wait to Be King", „Circle of Life“, „Hakuna Matata“, „Can You Feel The Love Tonight“ и други, покоряват сърцата на зрителите и спечелват две награди „Оскар“ и един „Златен глобус“ в средата на 90-те, когато излиза анимационния филм на Дисни „Цар Лъв“. Едноименният мюзикъл прави своята световна премиера в Лондон през октомври 1999 и оттогава освен че триумфира на световната цена, носи шесткратно повече приходи от анимационния филм.

На 17 октомври на сцената на зала 1 на НДК ще станем свидетели на невероятно зрелище за сетивата, обединило в завиден синхрон всички елементи на хитовия мюзикъл – от музиката, сценографията, костюмите, хореографията, сценичните боеве и 3D мапинга до зашеметяващите изпълнения на равностойните артисти от сферата на всички сценични изкуства.

Мюзикълът „Цар Лъв“ оживява на професионална сцена в България в мащабната продукция на Държавна опера Варна, с оркестрация на Данко Йорданов и именити творци в постановъчния екип: режисьор Петко Бонев, диригент Страцимир Павлов, сценичен дизайн и костюми Ася Стоименова, сценично движение и пластика Анна Пампулова, 3D мапинг Лора Руневска.

Билети за изключително въздействащия и завладяващ спектакъл, който ще докосне сърцата на публика от всички възрасти са налични в мрежата на Eventim и билетен център НДК.