На среща с "Американска принцеса"

Следващите срещи с "Американска принцеса" ще са на 20-и и 21-и юни. Главната героиня Аманда, свикнала с охолен и модерен живот, прави рязък завой от всекидневието си, бягайки от своя годеник, когото улавя в изневяра в деня на сватбата им.

Навлизайки в света на участници в Ренесансов панаир, тя иска да стане част от това странно общество, но се оказва, че и това няма да е никак лесно.

Сериалът е създаден през 2019 г., има само един сезон, състоящ се от 10 епизода, а според Deadline, засега не се предвижда да има още продължения.

Доброволното пренасяна на героите в миналото е изкушаваща стъпка всеки да отвлече вниманието си от сериозните проблеми, да се настрои на истински ценното за него и да преосмисли пътя си. Небрежна на пръв поглед Аманда се оказва по-дълбока, ценяща историята, която смело навлиза в света на отминалата епоха.

Актрисата, превъплътила се в ролята на Аманда - Джорджия Флуд участва в доста австралийски сериали като Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You, I Am Evangeline, The Orchard и др. Също така Флуд е и театрална актриса. Завършва образованието си в международното училище L'École de Théâtre Jacques Lecoq в Париж, а по-късно следва и в Мелбърн. Нейната героиня в сериала Аманда се сприятелява най-много с Дейвид, изигран от Лукас Неф ("Да отгледаш Хоуп").

Какво ще последва в новите епизоди на сериала, ще се сприятели ли Аманда с хората, нарекли се на панаира кралица Елизабет и Шекспир, или напротив – тепърва ще й се наложи да доказва себе си пред тях, гледайте "Американска принцеса" всеки уикенд от 20.30 часа по телевизия Bulgaria ON AIR.