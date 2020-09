Джими Кимъл подпали списъка с номинациите "Еми"

В Лос Анджелис се проведе 72-ата церемония по връчването на наградите "Еми", но събитието беше най-странното в историята на отличията. Заради коронавирусната пандемия Staples Center остана почти пуст, а победителите произнасяха своите благодарствени речи чрез видеовръзка, като коментираха и предстоящите избори в САЩ, както и говориха за расовата дискриминация.

Водещ на церемонията бе комикът Джими Кимъл, а фаворит стана комедийният сериал "Schitt's Creek", удостоен с девет статуетки.

24-годишната Зендая Колман взе отличието за най-добра драматична актриса за ролята си в "Еуфория". Тя е и най-младата победителка в тази категория. Актрисата надви в надпреварата Дженифър Анистън, която претендира за победата за главната роля на Алекс Леви в "Morning Show"

Анистън бе сред малкото появили се звезди на церемонията. Тя бе облечена в елегантна черна рокля и заедно с Джими Кимъл "осветиха" буквално събитието като запалиха списъка с номинациите.

Jennifer Aniston putting out a fire that won’t knock down on live TV is the best thing I’ve seen this year. #Emmys pic.twitter.com/JhuYZ9dFMj