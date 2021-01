Нов сезон на "Сексът и градът", но без Ким Катрал

Стартират снимките на нов сезон на сериала "Сексът и градът". Във филма ще участват Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис, но не и Ким Катрал, която влезе в образа на Саманда Джоунс.

Тя и не искаше да се включва повече в този проек, който обвинява и за краха на брака й.

Епизодите ще са 10 с трайност 30 минути и ще се излъчват по HBO Max, а снимките започват през пролетта на тази година.

Новият проект носи името "And just like That" като историите на главните персонажи са променени. Това, което остава е, че действието ще се развива в Ню Йорк и ще проследява какво се случва с Кари, Саманта и Шарлот, когато са на 50 години.

Сара Джесика Паркър, която изпълнява ролята на Кари Брадшоу ще бъде и съпродуцент, заедно със Синтия Никсън (Миранда) и Кристин Дейвис (Шарлот). като те Сара написа в Instagram: "Винаги съм се чудила, къде ли са те сега?". Допълни я Синтия : "Аз, ти, Ню Йорк... всичко е възможно", а към тях се присъедини и Кристин: "Ще се видим там!".

Оригиналният сериал е създаден от Дарън Стар по романа на Кандис Бушнел, а първият епизод е излъчен през 1998 г. Сериалът до този момент има шест сезона и два пълнометражни филма, излезли през 2008 г. и 2010 г.

Сериалът може да се похвали с огромен зрителски интерес, както и седем награди "Еми" и осем отличия "Златен глобус".