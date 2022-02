Александър Рангелов е новият изпълнителен продуцент на "Спортът ON AIR"

Утвърденият и дългогодишен спортен журналист Александър Рангелов е новият изпълнителен продуцент на спортната редакция "Спортът ON AIR" на Bulgaria ON AIR. Той има над 20-годишен опит в спортната журналистика, част от които е натрупал в Bulgaria ON AIR като репортер и водещ на спортните емисии.

Рангелов е част от екипа на националната политематична телевизия от 2015 година, а от скоро той пое функциите и на досегашния изпълнителен продуцент Ваня Симонска, която предстои да поеме по нов професионален път извън спортната журналистика.

"Да заемам позицията изпълнителен продуцент на „Спортът ON AIR“ е едно ново начинание и предизвикателство в професионалния ми път, което приемам с голяма мотивация и отговорност. Изключително приятно е да работя с млади и амбициозни хора, където екипната работа и професионализмът вървят ръка за ръка. Заедно с целия екип на „Спортът ON AIR“ ще продължим линията въведена в спортната редакция на Bulgaria ON AIR да се следят важните събития от света на спорта и вдъхновяващите истории на доказали се спортисти, които покоряват върховете в отделните дисциплини. Паралелно с това, всеки един от екипа на „Спортът ON AIR“ ще има свободата и независимостта да прави това, което го влече, било интервюта, репортажи, анализи и др.", сподели Александър Рангелов.

Екипът на Bulgaria ON AIR благодари на Ваня Симонска за дългогодишната работа и приноса й към развитието на спортните новини в ефира на националната телевизия и пожелава успех на Александър Рангелов в новото начинание.