Bulgaria ON AIR с нов облик

Днес Bulgaria ON AIR изненада зрителите с нова визуална идентичност и обновено студио, в което лицата на телевизията продължават да дискутират темите, които вълнуват обществото, предоставяйки всички гледни точки.

Модернизацията съвпадна с отбелязването на 10-тата годишнината от старта на телевизията в България. По повод годишнината си и в унисон с дългосрочната си стратегия за развитие, политематичната национална телевизия подготви технологично обновление на цялостната си програма, още повече разнообразно и интересно съдържание, както и нова серия от специалните проекти на телевизията "Бъдещето".

Зрителите на Bulgaria ON AIR вече могат да се насладят и на още по-качествено телевизионно преживяване. Цялата програма на националната телевизия вече се разпространява в HD формат, осигурявайки още по-високо качество на картината и излъчването както в ефира, така и в реално време онлайн на сайта на телевизията. Програмата на Bulgaria ON AIR в HD формат е достъпна във всички канали, благодарение на които и днес Bulgaria ON AIR достига до домовете на зрителите - в мрежите на кабелните, сателитните и IPTV оператори.

Вече десет години телевизия и радио Bulgaria ON AIR предоставя на своите зрители навременна информация по най-актуалните и горещи събития от България и света, палитра от седмични тематични предавания и многообразно развлекателно съдържание както в ефира си, така и онлайн на bgonair.bg.

Изпълнителният директор на Bulgaria ON AIR и Investor Media Group Виктория Миткова каза, че реминаването към излъчване в HD формат и обновяването на визуалния облик на телевизията е стъпка, която се планира от дълго време и се радва, че именно с нея ще се отбрлржи и 10-ия рожден ден на Bulgaria ON AIR.

И през новия телевизионен сезон Bulgaria ON AIR ще продължи да търси отговорите на ключови обществено-значими въпроси от доказани имена и ще допринася за обогатяване информативността на зрителите по актуалните събития. Със същия устрем националната телевизия отново ще стимулира културното развитие, давайки трибуна на изкуството във всичките му форми чрез специалния проект на Bulgaria ON AIR за нова българска култура - Bulgaria ON ART, и многообразие от премиерни документални поредици и качествени филмови продукции и утвърдени сериали от цял свят.