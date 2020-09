Серина се отказа, Цвети отива в третия кръг на "Ролан Гарос"!

Днес първата ни ракета Цветана Пиронкова трябваше отново да се изправи пред Серина Уилямс във втория кръг на "Ролан Гарос".

Мачът обаче няма да се състои, тъй като носителката на 23 титли от Големия Шлем се отказа.

Това праща Пиронкова в третия кръг на "Ролан Гарос", където ще се изправи срещу Барбора Крейчикова от Чехия Стрицова или Барбора Захлавова-Стрицова.

Уилямс се е отказала от "Ролан Гарос" заради нараняване на ахилеса, което получи по време на US Open.

"След загрявката - беше много кратка загрявка - говорих с треньора си и го попитах: "Какво мислиш?" И двамата помислихме и осъзнахме, че не е добре за мен да играя днес. Обичам да играя в Париж, наистина исках да положа много усилие тук. Ахилесът ми нямаше достатъчно време да се възстанови. Изпитвам трудност да ходя, което е знак, че трябва да се възстановя", заяви на пресконференция Серина. Поне още пет седмици ще са й нужни да се възстанови от контузията. Шампионката няма намерение да се върне отново на корта до края на годината.

"I really wanted to give an effort here. (I'm) struggling to walk so that's a tell-tale sign that I should try to recover"

Get well soon, Serena!#RolandGarros pic.twitter.com/PekxZ4tSzj