Серина Уилямс отпадна на US Open, сълзи и сред публиката

Серина Уилямс загуби от Айла Томлянович в трисетов трилър на US Open, който може да се окаже краят на 27-годишната ѝ професионална кариера.



Австралийката Томлянович намери начин да спре приказния ход на Уилямс в залеза на кариерата ѝ, побеждавайки 23-кратната носителка на титли от Големия шлем със 7:5, 6:7 (4), 6:1.



Напълно очаквано след края на мача имаше и много сълзи. Емоциите бушуваха както у Серина, така и от много хора по трибуните, докато тяхната любимка им махаше на фона на парчето "Simply the best" на Тина Търнър.

Още спортни новни четете в Gol.bg