Джокович ще играе в Six Kings Cup в Рияд

Сръбският тенисист Новак Джокович ще участва в турнир Six Kings Cup, който ще се проведе в Саудитска Арабия. Участие ще вземат още Рафаел Надал, Карлос Алкараз, Янико Синер, Данило Медведев и Холгер Руне, пише “Труд”.

Турнирът ще се проведе от 16 до 19 октомври в столицата Рияд.

Организаторите на турнира използваха оригинален начин да обявят този турнир - с малък филм, в който всички споменати тенисисти взеха роли. Мнозина ще кажат, че "трейлърът" на този турнир всъщност изглежда като клип от някоя от частите на трилогията "Властелинът на пръстените".

В момента, в който Джокович се появява на видеото, той е заобиколен от вълци, а миг по-късно се чува неговият "вой", от който се създава лице на вълк под формата на водни капки.

Синер беше в музея на древното изкуство, Алкарас - насред пустинята и накрая всички те са до огнен тенис корт, който подчертава трона, за който ще се борят през октомври в Рияд.



