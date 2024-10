Григор Димитров в скандал с фен в Шанхай

Григор Димитров участва в инцидент след успеха си над Алексей Попирин на турнира “Мастърс“ в Шанхай. Българинът влезе в пререкание и нападна вербално човек, докато си проправяше път сред феновете след победата над Попирин, съобщава Нова тв.

Видеото, споделено в социалната мрежа Х, показва как тенисистът чува нещо зад гърба си и се обръща, сочейки с пръст някого от тълпата привърженици. Според информацията Димитров едва не бил спънат от нетърпелив фен, който искал да му вземе автограф.

В крайна сметка всичко се разминало благополучно.

Днес най-добрият ни тенисист играе на корта за осминафинала си срещу Якуб Меншик от Чехия. При победа над 19-годишния си съперник Димитров може да се изправи срещу четирикратния шампион в турнира Новак Джокович.



Looks like someone tripped up Dimitrov after the match, Grigor was very unhappy about it. Not the best security… pic.twitter.com/ijF3zvL2FV