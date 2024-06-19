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Çàäúðæàõà óêðàèíåö, øïèîíèðàë â ÒÅÖ "Ìàðèöà Èçòîê" 2

Óñòàíîâÿâà ñå êàê òîé å ïðîíèêíàë íà òåðèòîðèÿòà íà çàâîäà
19 þíè 2024 14:48, Íåëè Õðèñòîâà
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Çàäúðæàõà óêðàèíåö, øïèîíèðàë â ÒÅÖ "Ìàðèöà Èçòîê" 2
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

23-ãîäèøåí ìúæ, ïðåäñòàâÿù ñå ñ óêðàèíñêè äîêóìåíò çà ñàìîëè÷íîñò, å áèë çàäúðæàí îò îõðàíàòà íà ÒÅÖ "Ìàðèöà Èçòîê" 2 ïðåç â÷åðàøíèÿ äåí.

Ïðè íåãîâîòî çàäúðæàíå ñà îòêðèòè äðîíîâå, òåëåôîíè, ôîòîàïàðàòè, SIM-êàðòè è êàðòè-ïàìåò. Òîâà ñúîáùè çàìåñòíèê-ãðàäñêèÿò ïðîêóðîð Õðèñòî Êðúñòåâ íà áðèôèíã â ïðîêóðàòóðàòà.

Ìúæúò å ïðèâëå÷åí êàòî îáâèíÿåì çà òîâà, ÷å å ñúáèðàë èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ïðåäñòàâëÿâà äúðæàâíà òàéíà ñ öåë äà ÿ ïðåäîñòàâè íà äðóãà äúðæàâà. Â ìîìåíòà ðàçñëåäâàùèòå îðãàíè ðàáîòÿò ïî èçÿñíÿâàíå íà òîâà äàëè ìúæúò â äåéñòâèòåëíîñò å ñúáèðàë ÷óâñòâèòåëíà çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò èíôîðìàöèÿ.

Ðàçñëåäâàíåòî ùå òðÿáâà äà óñòàíîâè ñ êàêâè êîíòàêòè å ðàçïîëàãàë ìúæúò è ñ êîãî å êîìóíèêèðàë íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà. Îò ñëåäñòâèåòî óñòàíîâÿâàò è êàê ìúæúò å ïðîíèêíàë íà òåðèòîðèÿòà íà ÒÅÖ-à.

Òîé å çàäúðæàí çà 72 ÷àñà, îò ïðîêóðàòóðàòà ùå ïîèñêàò ïîñòîÿíåí àðåñò.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Íåëè Õðèñòîâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÓêðàéíàÌÂÐøïèîíàæÒÅÖ
Îùå îò Ïîëèòèêà
Íàé-âúçðàñòíèÿò íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë Ñèëâè Êèðèëîâ îòêðè 50-è ïàðëàìåíò
Îùå îò Òîï íîâèíè
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Âñè÷êè óêðàèíöè äà ñè çàìèíàâàò òàì, îòêäåòî ñà äîøëè!
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ÷àñà
Å íå íàó÷èõòå ëè ïðîöåäóðàòà âå÷å ,æèöèòå çà òîïêèòå è äîêúòî ïðîïåå êàòî ñëàâåè .ÏÐÈ ÒÀß ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÑÈ ÊÀÇÂÀÒ ÂÑÈ×ÊÎ.
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Ïðàùàéòå ïðåäè 3 ÷àñà
Ãî äà ñè çàùèòàâà ñòðàíàòà è äðóãèòå ìó ñúáðàòÿ èç äúðæàâàòà íè!
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Ðóñíàöè,ñúð ïðåäè 3 ÷àñà
Âñè÷êè ðóñíàöè ñå ïðåäñòàâÿò çà óêðàèíöèòå, à ñïîðåä ïàðòàãåíîñå ïóòèí Ïúðâè Êúñè,îòðîâèòåëÿò...òàêúâ íàðîä íÿìà è òàêàâà äúðæàâà íÿìà....òè äàâèäèø êàê ñå îáúðêà ñâåòà....äà ñè ðóñíàê å îáèäà è íàïðàâî êàçàíî íèùîæåñòâî....
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Îáåêòèâåí ïðåäè 5 ÷àñà
Õðèñòî Ãðîçåâ âåäíàãà äà íàïðàâè ðàçñëåäâàíå è äà äîêàæå,÷å óêðàèíåöà íå å òàêúâ , à âñúùíîñò ïðàáàáà ìó ïî ìàé÷èíà ëèíèÿ è ó÷èíàéêà ìó ïî áàùèíà ëèíèÿ ñà ðóñêè ãðàæäàíêè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 6 ÷àñà
Íà Çåëåíèíöèòå íå èì å ÿñíî çàùî âñÿêà ÒÅÖ, ÂÅÖ è ÀÅÖ èìàò ïî 4 êîìèíà.Âúïðîñíèÿò ðóçôåä÷èê å çàïèñàë ÷å Ïúðâè,Âòîðè è Òðåòè êîìèí ñà îòãîâîðíè çà òðèòå ôàçè: X,Y è Z íà òðèôàçîâèà òîê,êàòî âñÿêà åäíà îò òÿõ èìà ñàìî ïî 1à ôàçà è íÿþêàêâè åíåðãèéíè åëåêðîìàãíèòíî èíäóöèðàíè ïðèìåñè îò äðóãèòå äâå ôàçè.Íî íàé ãîëåìèÿ âúïðîñ å áèë äàñå óñòàíîâè çàùî ó ÁÃ èìàìå ïî4 êîìèíà.Ìàëêî ïðåäè äà ãî ãåïúò,ðàçâðàò÷èêúò å îòêðèë ÷å òîâà å ÍÓËÀÒÀ íà òðèòå ôàçè,êîÿòî ñúùîèíäóêöèîííî ìîæå äà èçëèçà íàä/ïîä ÍÓËÀÒÀ
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Ñëàâà íà Ðóñèÿ ïðåäè 6 ÷àñà
À ñåãà äà âè âèäÿ âñè÷êè áúëãàðñêè çàùèòíèöè íà óêðàéíà ñ êîãî ñòå, ñ óêðàèíöèòå èëè ñ Áúëãàðèòå ? Ïîäàðÿâàéòå èì âñè÷êî ïàðè, îðúæèÿ è êàêâî ëè íå îùå, à òå âè êîïàÿò ãðîáà çàä ãúðáà. ÊÀÊÂÎ ÑÒÀÂÀ ÏÎÄÄÐÚÆÍÈÖÈ ÍÀ ÓÊÐÀÉÍÀ ÎÙÅ ËÈ ÙÅ ÐÅÂÅÒÅ ÇÀ ÒßÕ?
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Àíîíèìåí ïðåäè 6 ÷àñà
Äà íå ñà ïîäãîòâèëè äà ïðîäàäàò è îáîðóäâàíåòî íà ÒÅÖ2?
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Àíîíèìåí ïðåäè 6 ÷àñà
Äî ÿñíî 180. Íå òè å ìíîãî ÿñíî. Ðóñèÿ ïîñòðîè öÿëàòà ÒÅÖ 2. Âñè÷êî òàì å ðóñêî. Êàêâî èìà çà øïèîíèðàíå òàì? È çà êàêâî è å äà íè ñúñèïâà åíåðãåòèêàòà, ùîì íèå ñàìè ñè ÿ ñúñèïàõìå?
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Àíîíèìåí ïðåäè 6 ÷àñà
Àóó ÷å ñëîæíî, ðóñêèòå îïîðêè òâúðäÿò, ÷å óêðàèíöè íå ñúùåñòâóâàò, âñè÷êèòå áèëè ðóçíàöè, ñåãà êàê ùå ñå âúðòÿò êàòî ñëúí÷îãëåäè?
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ÿñíî ïðåäè 6 ÷àñà
×àñò îò òàêòèêàòà íà Ðóñèÿ å äà ñúñèïâà åíåðãèéíèòå ìàîùíîñòè íà ò.í. "âðàæåñêè äúðæãàâè 4 çà êàêâèòî å îáÿâåíà Áúëãàðèÿ .Íà 23 ãîäèíè çà äà íå å ìîáèëèçèðàí â ðóñêàòà àðìèÿ çíà÷è å ðàçóçíàâà÷ à çà ïðèêðèòèå å ñ óêðàèíñêè ïàñïîðò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 7 ÷àñà
ÈÇÏÐÀÒÈËÈ ÑÀ ÃÎ ÄÀ ÊÐÀÄÅ ÒÎÊ
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ÀÍÃ ÐÅÀËÈÇÌÀ ïðåäè 7 ÷àñà
Ñúåäèíåíèòå ÍÀÒÎ ñà Ïúðâè à ÐÓÑÈß å Âòîðà ïî ÿäðåíà ìîù.............Îòäåëíî ïî äúðæàâè Ïúðâî ìÿñòî ÐÓÑÈß,Âòîðî ìÿñòî ÑÀÙ,Òðåòî ìÿñòî Êèòàé................Çà ÂÅ×ÍÈ ÂÐÅÌÅÍÀ ùå ß ÈÌÀ ÐÓÑÈß äîðè ñ íàñåëåíèå ñàìî îò äåñåò ìèëèîíà ÷îâåêà â ñåãàøíàòà à è ïî-ãîëÿìà ïî òåðèòîðèÿ ÐÓÑÈß ùå ñúùåñòâóâà ÷àê äî ÊÐÀßÒ ÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÒÅ àíãëîåçè÷íè ñúùåñòâà ÇÀßÂÈ â ðå÷ Áðèòàíñêàòà ÏÐÅÌÈÅÐÊÀ ÌÀÐÃÀÐÅÒ ÒÀ×ÚÐ ñëåä óíèùîæåíèåòî íà ÑÑÑÐ åñòåñòâåíî Øèôðè è Ðàçêîäèðàíå ÍÎ ÒÎÂÀ ÊÀÇÀ
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Ðóñèÿ ïðåäè 7 ÷àñà
Àòëàíòèöèòå îò Ïîñîëñòâîòî èñêàò äà ãî âçðèâè è ïîñëå ïàê àòëàíòè÷åñêè êîíöåñèè
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Àíîíèìåí ïðåäè 7 ÷àñà
Äà íå ñå îêàæå, ÷å å ïðàùàë èíôîðìàöèÿòà íà Çåëüî è êîìïàíèÿ.
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ÊÚÐÂÈÙÀÒÀ íà ØÅÔ Ðèì ïðåäè 7 ÷àñà
ÐÈÌËßÍÈÒÅ ñà âúâåëè ÂÎÅÍÅÍ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈ ÐÅÆÈÌ çà ïðîâåðêà äàëè èìàø ÎÁÐßÇÀÍ ÷ëåí è ÌÅ×ÒÀÅËÈ âñè÷êèòå Ðèìëÿíè è âñè÷êèòå Ãúðöè äà æèâåÿò íà ÑÀÌÎÒÅÍ ÎÑÒÐÎÂ êúäåòî ÍßÌÀ ÍÈÒÎ ÅÄÈÍ ÀÂÐÀÌÈ×ÅÑÊÈ ÑÅÌÈÒ............íî íÿìàëî íà÷èí è äîøúë ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÅËÈÊÈ îáèæäàí îò ðèìëÿíèòå ñ äóìèòå äðåâíè ÷å å ÀÐÀÁÑÊÈ ÓÁÈÅÖ ÍÀ ÄÅÖÀ.......ÅÂÐÅÉÑÊÈ ÓÁÈÅÖ ÍÀ ÄÅÖÀ.........çàðàäè Óáèéöèòå íà äåöà îò Êàðòàãåí êîèòî ïðîèçëèçàò îò ÑÅÌ ...............ñåìèòèòå Àðàáè, Åâðåè,Õðèñòèÿíèòå àêî ÍÅÄÎÂÎËÑÒÂÀÒ ñà ÄÅÒÅÓÁÈÉÖÈ
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Àíîíèìåí ïðåäè 7 ÷àñà
Ðóñíàöèòå íÿìàò òàéíè çà íàøèòå öåíòðàëè, íàëè ïðåç êîìóíèçìà òå ñà ïîìàãàëè êàòî áðàòñêè íàðîä, Êîçëîäóé ñúùî.
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ÁÎßÒ ÏÎÑËÅÄÅÍ Å ÒÎÂÀ ïðåäè 8 ÷àñà
ÀÐÕÅÎËÎÇÈÒÅ âúçñòàíîâÿâàò ÓÍÈÙÎÆÅÍ îò ðèìñêèòå Ïàïè äîêóìåíò êúäåòî ÍÀ ÆÈÂÎ Â ÐÅÀËÈÒÈ Ñåíàòîð îò Ðèì àòàêóâà ñîáñòâåíèÿò ñè Ðèìñêè Èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí Âåëèêè ÷å íåãîâèÿò ÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ å èìàë ÃÐÚÖÊÎ ÑÀÌÎÑÚÇÍÀÍÈÅ çàùîòî íÿêàêúâ ÃÐÚÊ ñ èìåòî ÏÀÍÒÅÐ è þäåîåâðåéêàòà ÄÅÂÀ ÌÀÐÈß ñå áèëè íàòàêîâàëè â ìèíàëîòî"
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Äâå ìîãèëè ïðåäè 8 ÷àñà
õàðåñâà ñè êàêâî äà ìó ïîäàðèì îùå
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Äîìáèë Áîìáàñîâ ïðåäè 8 ÷àñà
Äî Ìäàòîé òîÿ òåö ìàé å íà êðàÿ íà åêñïëîàòàöèîííèÿ ñðîê òàêà ÷å òåáå òðåáâà äà òè äðåìå íà øóìáàòà.
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