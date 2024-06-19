Çàäúðæàõà óêðàèíåö, øïèîíèðàë â ÒÅÖ "Ìàðèöà Èçòîê" 2

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
23-ãîäèøåí ìúæ, ïðåäñòàâÿù ñå ñ óêðàèíñêè äîêóìåíò çà ñàìîëè÷íîñò, å áèë çàäúðæàí îò îõðàíàòà íà ÒÅÖ "Ìàðèöà Èçòîê" 2 ïðåç â÷åðàøíèÿ äåí.
Ïðè íåãîâîòî çàäúðæàíå ñà îòêðèòè äðîíîâå, òåëåôîíè, ôîòîàïàðàòè, SIM-êàðòè è êàðòè-ïàìåò. Òîâà ñúîáùè çàìåñòíèê-ãðàäñêèÿò ïðîêóðîð Õðèñòî Êðúñòåâ íà áðèôèíã â ïðîêóðàòóðàòà.
Ìúæúò å ïðèâëå÷åí êàòî îáâèíÿåì çà òîâà, ÷å å ñúáèðàë èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ïðåäñòàâëÿâà äúðæàâíà òàéíà ñ öåë äà ÿ ïðåäîñòàâè íà äðóãà äúðæàâà. Â ìîìåíòà ðàçñëåäâàùèòå îðãàíè ðàáîòÿò ïî èçÿñíÿâàíå íà òîâà äàëè ìúæúò â äåéñòâèòåëíîñò å ñúáèðàë ÷óâñòâèòåëíà çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò èíôîðìàöèÿ.
Ðàçñëåäâàíåòî ùå òðÿáâà äà óñòàíîâè ñ êàêâè êîíòàêòè å ðàçïîëàãàë ìúæúò è ñ êîãî å êîìóíèêèðàë íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà. Îò ñëåäñòâèåòî óñòàíîâÿâàò è êàê ìúæúò å ïðîíèêíàë íà òåðèòîðèÿòà íà ÒÅÖ-à.
Òîé å çàäúðæàí çà 72 ÷àñà, îò ïðîêóðàòóðàòà ùå ïîèñêàò ïîñòîÿíåí àðåñò.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase