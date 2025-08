Дания ще маха статуя на русалка от Копенхаген, имала пищен бюст

Плановете на Дания да премахне емблематичната статуя на русалка в столицата Копенхаген предизвикаха остри дебати след като скулптурата беше разкритикувана заради “пищен бюст”. Дори се стига по-далеч в определенията, че статуята е “грозна и порнографска”.

Според местните медии, 14-тонната гранитна статуя Den Store Havfrue (Голямата русалка) ще бъде премахната от крепостта Драгьор, част от старите морски укрепления на Копенхаген, съобщава Euronews.

Според съобщенията, Датската агенция за дворци и култура е взела решението, защото статуята не “се вписва в културно-историческата среда“ на забележителността от 1910 г.

Politiker vil have omdiskuteret havfruestatue til byen – får kritik for at være grim og pornografisk https://t.co/jQaUUwDAOD pic.twitter.com/YA2tG3gT0G