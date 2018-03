Президентът на САЩ Доналд Тръмп уволни държавния секретар Рекс Тилърсън и ще го замени с досегашния директор на ЦРУ Майк Помпео, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Новият директор на ЦРУ ще е досегашният заместник-директор Джина Хаспъл. Тя ще е първата жена начело на тази разузнавателна служба.

"Директорът на ЦРУ Майк Помпео ще стане новият ни държавен секретар. Той ще се справи фантастично! Благодаря на Рекс Тилърсън за службата му! Джина Хаспъл ще стане новият директор на ЦРУ и първата жена на този пост. Поздравления на всички!", написа Тръмп в Тwitter, без да даде обяснение за смяната.

Според пожелал анонимност официален представител на Белия дом президентът на САЩ иска да има нов екип преди планираните преговори със Северна Корея и различни търговски преговори, отбелязва агенция АП, цитирана от БТА.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!