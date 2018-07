Умопомрачението Тръмп... Що е то? Критикарите на Тръмп!

Доналд Тръмп и поддръжниците му имат нов израз, с който поставят диагноза на критиците на американския президент: "Синдром на умопомрачението от Тръмп".

Понятието е измислено заради онези гласоподаватели, които толкова яростно се противопоставят на американския президент, че са неспособни да видят нищо добро в работата му. То се появи през последните седмици във "Фокс нюз" и бе използвано от сенатора републиканец Ранд Пол в интервюта, след което бе използвано в Twitter и от самия президент.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome!