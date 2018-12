Торнадо вилня и разруши къщи в Сиатъл

Неочаквано торнадо разруши десетки постройки в Сиатъл, щата Вашингтон. Подобно явление не е често срещано по Западния бряг на Съединените щати, предадоха от местни медии.

Торнадото нанесе материални щети на къщи и автомобили близо до град Порт Орчард. Няма данни за пострадали хора.

Напълно разрушени са 7 жилищни сгради, а за да се предотвратят още последствия газоподаването е било спряно като предпазна мярка. Електричеството също е прекъснало.

Според местни медии от стихията са били засегнати близо 50 постройки. Жители на града са били незабавно евакуирани.

Торнадото изненадало всимки, включително и синоптиците, защото подобно явление в тази част на САЩ е необичайно. Според прогнозата за времето се очаквали гръмотевични бури във вторник, но никой не е предполагал, че нещата ще станат толкова сериозни.

Video of the #PortOrchard tornado from my Father in Law Floyd Parkins #wawx #Tornado pic.twitter.com/ZUP9XioNXK

“There’s like debris everywhere.”

Officials in Port Orchard, Washington, confirm a tornado touched down this afternoon as severe storms pound the Pacific Northwest. There were no immediate reports of any injuries. https://t.co/FmfgEnqmrx pic.twitter.com/eSd5Vl9zzC