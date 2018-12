Трогателен подарък: Да чуеш гласа на мъртвия си син за Коледа

Смисълът на Коледните празници са близките - да бъдем заедно със семейството си, да покажем още веднъж колко са важни за нас.

За жалост именно по това време на годината си спомняме и за онези, които вече не са сред нас. Онези, които съдбата е отнела, но които винаги ще помним.

Това е и съдбата на майката на полицай Шон Танър, след като мъжът загива по време на служба през октомври. От тогава жената остава с по-голямата си дъщеря.

"Де да можех да те видя още веднъж... Всичко бих дала да чуя гласа ти отново, мило мое дете"

И тогава един мил жест на нейната дъщеря я трогва до сълзи. Коледния подарък на жената се оказва плюшено мече, облечено в полицейска униформа, което говори с гласа на загиналия и син.

My little brother died in the beginning of October, for Christmas I got my parents a build a bear in a police uniform (he was a cop) with his voice❤️💔 pic.twitter.com/KRzXPImhAB