Барбара Буш обмисляла самоубийство след афера на съпруга си

Когато бившата Първа дама Барбара Буш се връща от Пекин, Китай, оставяйки зад гърба си работата в Бюрото за връзка със САЩ, тя може да определи 1974 година като една от най-прекрасните в живота си. Но нещата съвсем скоро се обръщат и поемат мрачен обрат.

След като съпругът й Джордж Буш-старши започва работа в ЦРУ през 1975 г., "пълен мрак“ обзема бившата първа дама. Комбинацията от удари, които животът й поднася, я карат да изпадне в сериозна депресия. Барбара Буш дори обмисляла да сложи край на живота си.

"Чувствах се ужасно. Понякога ми се налагаше да отбия в страни от пътя, за да не се блъсна в някоя дърво“, казва пред журналистката Сюзън Пейдж Барбара. Пълните й признания, месеци преди смъртта й през 2018 година, ще видят бял свят на втори април в книгата The Matriarch:Barbara Bush and the Making of an American Dynasty.

"Не бях достатъчно смела да го направя, но все пак отбивах, за да не свърша в някое дърво или да блъсна друга кола“, допълва тя.

Това всъщност бил най-тежкия й период след смъртта на дъщеря й Робин преди 20 години.

Барбара се чувствала самотна. Съпругът й Джордж не можел да й каже нищо свързано с работата си, тъй като била строго секретна.

"А аз не мога да пазя тайна. Изобщо. Мога да си мълча максимум един ден и след това си казвам всичко“, споделя първата дама. Това я отдалечило от Джордж, изолирало я от делата му. А освен това, Барбара прекарвала дълго време сама, тъй като децата й вече били в интернати или започвали своите кариери.

Но според приятели й имало една причина за депресията на Първата дама, която тя отказвала да спомене или признае.

Нейното име е Дженифър Фицджералд, любовницата на Джордж Буш, която е неотлъчно до него цели 12 години. Тя била 7 години по-млада от Барбара и постоянно се навъртала около Буш-старши. Той дори я наема като асистент по време на посещението си в Китай, което принуждава съпругата му да се върне за кратко време отново в САЩ.

В дневника си Барбара пише: "Мнението ми е, че Дженифър наистина наранява Джодрдж“. Но въпреки че почти целият свят знае за аферата между Фицджералд и Буш, и двамата отричат между тях да се е случвало нещо. Истината обаче е, че това съсипва бившата първа дама. Всяка вечер тя плаче в прегръдките на съпруга си, опитвайки се да обясни чувствата си.

"Не знам как не ме напусна“, казва Буш.

Барбара не пропуска да спомене и сегашния президент на САЩ – Доналд Тръмп. Тя обвинява него за удара, който е получила през 2016-а година. В деня, в който републиканците избират Тръмп за свой кандидат за президент, тя получава силни болки в гърдите и недостиг на въздух.

По думите й, той предизвиквал страх у нея – страх от това, какво ще се случи с Америка и света.