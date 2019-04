Тръмп обвинява Мълър: Предaва информация на пресата!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че екипът на специалния прокурор Робърт Мълър, разследващ предполагаемата намеса на Русия в американските избори, подава незаконно информация на медиите, съобщи ТАСС.

"Както изглежда, екипът на Боб Мълър от 13 мразещи Тръмп и разгневени демократи незаконно предава информация на пресата, докато в същото време фалшиви новини на медиите създават собствени истории с източници или без", написа Тръмп в Twitter.

Looks like Bob Mueller’s team of 13 Trump Haters & Angry Democrats are illegally leaking information to the press while the Fake News Media make up their own stories with or without sources - sources no longer matter to our corrupt & dishonest Mainstream Media, they are a Joke!