Илън Мъск обиди на руски бившия министър на труда на САЩ

Основателят на SpaceX и Tesla Илън Мъск неочаквано обиди на руски език бившия министър на труда на САЩ Робърт Райх, стана ясно от публикация на Мъск в Twitter.

Райх се възмути от искането на милиардера да бъде отворена фабриката за производство на електрически коли Tesla в щата Калифорния.

Коронавирусът засегна изключително сериозно САЩ, а според бившия министър искането на Мъск е абсурдно и „показва капитализма в най-лошите му проявления“. В отговор Илън Мъск написа една единствена дума на руски - „идиот“.

Преди един ден основателят на Tesla заплаши, че ще премести завода за електромобили от Калифорния в Тексас. Мъск заведе дело срещу най-богатия американски щат за нанесени щети.

Elon Musk threatens to take away people’s jobs unless he’s allowed to risk their health.

Capitalism at its worst. https://t.co/FaivGcCLNi