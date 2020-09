Автомобил се вряза в тълпа протестиращи в САЩ

Автомобил се вряза в тълпа протестиращи от движението "Black Lives Matter" на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, съобщава "Ню Йорк Дейли Нюз", позовавайки се на полицията.

Според съобщения в медиите около 300 души са се събрали в района на площада в Манхатън. Те са провеждали демонстрация с искане за "расова справедливост" за смъртта на афроамериканец от полицията в Рочестър, предаде БГНЕС.

Car plows through a crowd of BLM supporters in Times Square https://t.co/O33fPEr3Cw