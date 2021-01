Полицай се самоуби след щурма на Капитолия

Докато едни полицаи си правят селфита с протестиращите, нахлули в Капитолия, други се опитват да ги спрат. Сред тях е й ветеранът, който служи 15 години в полицията на Капитолия Хауърд "Хауи" Либенгуд. Няколко дни след щурма обаче той се самоубива.

Властите все още не са потвърдили причината за смъртта на Хауърд Либенгуд източници, говорили пред множество медии - включително Washington Post и Baltimore Sun - заявиха, че той е сложил край на живота си.

Полицията на Капитолия (USCP) съобщи новината за смъртта на Либенгуд в прессъобщение, публикувано в неделя. "Мислите и молитвите ни се отправят към неговото семейство, приятели и колеги", се казва в изявлението.

Либенгуд, който преди това е бил професионален рали състезател, се присъединява към USCP през 2005 г. и е служил в дивизията на Сената. Той тръгнва по стъпките на баща си Хауърд С. Либенгуд, който е бил сержант на Капитолия и издъхва през същата годин.

"Разтърсени сме от смъртта на офицер Либенгуд", заяви в изявление Гус Папатанасиу, ръководител на профсъюза на Капитолийската полиция. "Всеки полицейски служител в Капитолия поставя сигурността на другите пред собствената си безопасност, а Либенгуд е пример за безкористна служба, която е отличителен белег на USCP. Това е трагичен ден."

51-годишният мъж е вторият полицейски служител на Капитолия, загубил живота си през последните дни, след като полицай Брайън Д. Сикник, който се присъединява към Капитолийската полиция през 2008 г., почина в четвъртък вечерта от наранявания, получени "при физическа ангажираност с протестиращи" по време на щурма в сряда.

През уикенда се появиха нови кадри от бунта , на които се вижда, че бунтовниците злобно влачат полицай по стълбище, преди да започнат го бият с предмети, включително стълбове за знамена.

