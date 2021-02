Стрелба в клиника в Минесота, има ранени

Няколко души са ранени след стрелба в клиника в американския щат Минесота. Лечебното заведение е било мишена и на взривно устройство, съобщи Нова тв, позовавайки се на местни медии, цитирани от Франс прес.

DEVELOPING: Suspect in custody after a shooting at a health clinic in Buffalo, Minnesota, police say. https://t.co/fvIqJoQGgo