Как преминаха първите 100 дни на Доналд Тръмп извън Белия дом?

През повечето понеделници и вторници бившият президент Доналд Тръмп не играе голф, за да се консултира с помощниците си за седмицата напред.

Заедно те решават с кои републикански кандидати той ще се срещне в офиса си - преустроен булчински апартамент над балната зала на Мар-а-Лаго с площ от 20 000 квадратни метра - и дали заслужават неговата подкрепа. Често той иска актуализации относно ръководството си на PAC и политическата операция или ще прекарва часове в разговори по телефона със стари приятели.

Далеч от конвенционалното пенсиониране след Белия дом, първите 100 дни извън офиса на Тръмп илюстрират човек, който е предпочел да планира следващата глава от политическата си кариера пред планирането на президентската си библиотека. Докато неговите предшественици се оттеглят от политиката в продължение на месеци след напускането на длъжността, Тръмп превърна същата политическа война, която определи неговото президентство, в хоби на пълен работен ден след пенсионирането си, тъй като той се гласи да се върне в битката за президентския пост през 2024 г.

"Той не играеше по правилата като президент и със сигурност няма да играе по правилата и като бивш президент", заяви изпълнителният директор на Newsmax и дългогодишният приятел на Тръмп Крис Ръди.

Повече от дузина помощници, доверени лица и съюзници на Тръмп, които разговарят със CNN - много от които искат анонимност, за да обсъдят откровено поста му след президентството - казват, че бившият президент, който все още е огорчен от поражението си на изборите през 2020 г., все пак се радва на статута му на крал на републиканската партия, наслаждавайки се на способността му да нарушава различни процеси или да издига про-Тръмп фигури срещу хора, които не са съгласни с него в партията.

Други отбелязват, че той копнее да се върне в Белия дом и твърдят, че усилията му за изграждане на постпрезидентска политическа машина са насочени главно към подкрепа на тази цел.

Повечето дни от седмицата Тръмп става в 9 часа сутринта за да поиграе голф на собственото си игрище, което се намира на 15 минути от дома му. Обикновено играе на 18 дупки, но понякога остава за цели 27 курса, последвани от лежерен обяд в клубната къща с приятели. В тези дни, казват приятели, той избягва бюфета.

След това Тръмп провежда интервюта с кандидати или срещи с персонала си обратно в курорта си до океана до 19:30 часа преди да се присъедини към жена си Мелания за вечеря на оживената тераса в Мар-а-Лаго. През последните седмици двойката вечеря с бившия председател на камарата Нют Гингрич и съпругата му Калиста, която служи като посланик на САЩ при Светия престол по време на администрацията на Тръмп, както и с бившата съветничка на Белия дом Келиан Конуей, която остава близък приятел.

"В момента той върши много добра работа, поддържайки движението си, в случай че реши да се кандидатира", каза Гингрич.

"Не е лесен преход"

На Тръмп му отне няколко седмици, за да се нагласи след Белия дом.

Тъй като той отказа да приеме загубата си от президента Джо Байдън, който победи на изборите през ноември с 306 на 232 гласа в Изборния колеж, бяха направени малко подготовки за луксозния курорт в Южна Флорида за пристигането му.

През първите няколко седмици на работа малък екип от помощници, платени от Администрацията за общи услуги, за да контролират прехода му, оперираха от вила в курортна зона без офис телефони, компютри или бюра. Формално на Тръмп беше позволено да избере скромния екип, чиито заплати обикновено се изплащат от GSA в съответствие със Закона за бившите президенти.

Но почти веднага Тръмп бе поканил набор от други съветници, които да контролират изграждането на новата му политическа операция - такава, която той се надяваше да пази ранга му като фактически лидер на Републиканската партия и да оказва подкрепа на съюзници в местните, щатските и федералните раси. Сред тях бяха адвокатът на предизборната кампания на Тръмп Джъстин Кларк и адвокатът Алекс Кенън, бившите ръководители на предизборните кампании на Тръмп Бил Степиен и Брад Парскале, старши съветник Джейсън Милър, бившият директор на социалните медии в Белия дом Дан Скавино и дългогодишните съюзници Кори Левандовски и Дейв Боси.

Докато екипът на кампанията за преизбиране на Тръмп започна да прецизира неговия апарат след Белия дом, Тръмп започнал да възобновява връзка с другите в своята орбита.

Хората, запознати с тези взаимодействия, казват, че Тръмп редовно се е обаждал на Конуей, бившия генерален прокурор на Флорида Пам Бонди, бившия шеф на кабинета на Белия дом Марк Медоус, сензацията Линдзи Греъм от Южна Каролина и Ранд Пол от Кентъки, както и представител Джим Джордан от Охайо за разговори и политически съвети или да се оплаква от лидерите на Байдън и демократите. И когато през март външните съветници започнаха да го предупреждават, че неговата следпрезидентска операция - особено методите му за проверка на одобренията на кандидатите - изглежда дезорганизирана, Тръмп се обажда на друг дългогодишен съюзник - базираният във Флорида стратег на GOP Сюзи Уайлс, за да наложи ред.

Човек, близък до Тръмп, който отправя множество недоволни обаждания към бившия президент през първите няколко седмици извън офиса, казва, че на бившия президент са му били необходими няколко седмици, за да преодолее изолацията, която изпитва, след като стотици негови поддръжници щурмуваха Капитолия на 6 януари и той бе изтласкан в политическо изгнание.

След като пристигна в Мар-а-Лаго след вяло изпращане на Съвместна база Андрюс сутринта на встъпването в длъжност на Байдън, Тръмп се канел да сформира трета страна и започнал да се оплаква, че републиканците, като лидера на камарата на малцинството Кевин Маккарти от Калифорния, нямали търпение да се отърват от него. Според приближеният му, фокусът му бил върху миналото, а не бъдещето, което допринася за ранния хаос в неговата постпрезидентска операция.

"Повечето хора биха напуснали Белия дом с облекчение, когато тежестта на света бъде свалена от раменете им, но за него това беше реалност, с която му отне известно време да свикне. През първите няколко седмици това не беше лесен преход" каза близкият до Тръмп човек.

Изграждане на империята му

Към средата на февруари Тръмп - убеден от помощници и лидери на републиканската партия, че 2022 г. трябва да бъде в неговия непосредствен фокус, и все още се убеден, че трябва да търси отмъщение срещу действащите членове на Републиканската партия, които са гласували за импийчмънта му или са отхвърлили неговото твърдение за измама на изборите - бившият президент започва да обсъжда одобрения на кандидатите с екипа .

Тръмп вече има подреден списък с потенциални първични претенденти, които да се насочат към враговете му в партията. Но насаме говори много по телефона, за да набира повече съюзници.

В Джорджия той насърчи представителя на GOP Джоди Хайс да обяви кандидатурата за освобождаване от длъжност на държавния секретар Брад Рафенспергер, който многократно отхвърляше неоснователните твърдения на Тръмп за неистови измами с избиратели в щата и в момента си сътрудничи с държавните следователи, докато разследват телефонно обаждане на 2 януари в което тогавашният президент Тръмп поиска от Рафенсбергер да намери още гласовете, необходими за победа в щата. В Охайо, където Тръмп все още не е дарил благословията си на един от няколкото републикански кандидати, които се кандидатират за заемане на мястото на изходящия сенатор от ГП Роб Портман, бившият президент съобщи, че е поканил четирима от претендентите в своя голф клуб Палм Бийч миналия месец.

Помощници казват, че Тръмп все още е на лов за първичен набор в губернаторската надпревара в Джорджия през 2022 г. поради недоволството си от правителството на републиканците.

Те отбелязват, че той проверява и претенденти за мястото сенатор Лиза Мурковски от Аляска - единствената републиканска партия от Сената, която е изправена пред преизбиране през следващата есен, която гласува да го осъди след втория процес за импийчмънт по-рано тази година. Той планира да се насочи към 10-те републиканци, които са гласували за импийчмънт, и се надяват те да бъдат отстранени от местата си на предстоящите междинни избори.

Понякога 45-ият президент кани кандидати да се срещнат с него в Мар-а-Лаго, въпреки че той няма намерение да ги подкрепи. Един помощник на Тръмп каза, че се наслаждава на пищната похвала и често опява на гостите в клуба за тежестта, която носи неговата подкрепа.

По подобен начин той беше домакин на действащите републиканци, които се съгласиха с неверните му твърдения за въстанието на 6 януари. Очаква се те да получат неговото одобрение.

Миналата седмица, например, Тръмп се среща с представителя Клаудия Тени, нюйоркски републиканец, който невярно твърди, че много от бунтовниците, влезли в Конгреса, "вероятно никога не са били хора, подкрепящи Тръмп".

Следващият месец тези пословични поклонения в Мар-а-Лаго ще приключат, когато Тръмп избяга от горещото лято на Флорида, за да се премести в своя голф клуб в Бедминстър, Ню Джърси. Този ход разочарова някои съюзници, които гледат на неговия курорт във Флорида като на идеална точка за достъп до богати републикански дарители в района - включително бившия министър на търговията Уилбър Рос, от който бившите помощници на Тръмп, стартиращи свои политически проекти, поискаха финансова подкрепа - и които са предпазливи към старите приятели, които Тръмп ще срещне по време на престоя си на север.

"Много от неговите помощници и съюзници смятаха, че Флорида ще бъде центърът на Земята през следващите две години, а сега той отива другаде", каза бивш висш служител на администрацията. "Неговият клуб" Бедминстър "е много по-тясно свързан с миналото му и наистина никога не се знае кой ще се появи."

Хората, запознати с плановете му, заявиха, че Тръмп ще продължи да бъде домакин на срещи в Бедминстър, където е провел много от интервютата си за длъжностите в кабинета по време на президентския преход през 2016 г. и където конферентните зали и офис площите могат да създадат среда, която е по-благоприятна за неговата работа. Мястото в Ню Джърси също ще служи като фон за продължителни интервюта, на които Тръмп е обект, тъй като той продължава да се среща с журналисти, които пишат книги за неговото президентство.

"Нашите очаквания са, че набирането на средства и срещите ще продължат без прекъсване. Той вероятно ще иска да приеме хора в хола си във вилата в Бедминстър", казва човек, близък до операцията на Тръмп.

Решава какво ще е бъдещето му

Някои съюзници на Тръмп се надяват това лято да предоставят яснота за амбициите на бившия президент през 2024 г. и плановете му да подпомогне кандидати, които вече е одобрил или на кого планира да помогне, преди междинните избори през ноември 2022 г.

Тръмп засега сдържано обявява желанието си да търси втори мандат - отказвайки или да отхвърли кандидатурата си, или да се ангажира с президентската битка - като същевременно насърчава републиканците, които са широко разглеждани като силни претенденти за номинацията на партията. В изявата си на 22 март в "Истината с Лиза Буут", Тръмп заяви, че GOP има "доста дълбока скамейка" от възможни претенденти, като губернатора на Флорида. Рон ДеСантис, губернатора на Южна Дакота Кристи Ноем и сенатора Джош Хоули от Мисури.

Неговата неангажираща позиция е разочаровала някои съюзници, които се притесняват, че той отваря вратата за други кандидат-президентски надежди да създадат отношения с неговите поддръжници.

"Важно е да се извърши разчистване на полето по-скоро, отколкото по-късно, ако той ще се кандидатира, в противен случай някои от тези момчета ще започнат да набират скорост", казва бившият висш служител на администрацията.

В действителност има слухове, че някои от претенденти за 2024 полагат основите на собствените си потенциални кампании с участия в щати, които ще играят критична роля на републиканските първични и общи избори: Бившият вицепрезидент Майк Пенс ще изнесе първото си публично обръщение от напускането на поста в Южна Каролина тази седмица. Бившият държавен секретар Майк Помпео, който посети Айова през март, също се появи на практика при набиране на средства миналия месец за републиканците в Ню Хемпшир.

Те двамата, както и бившият посланик на САЩ в ООН Ники Хейли трябва да се явят съответно в Пенсилвания и Айова през следващите два месеца. Сензорът Рик Скот от Флорида, Том Котън от Арканзас и Тим Скот от Южна Каролина също са направили скорошни спирки в Айова - или планират такива през следващите месеци - подхранващи спекулациите за техните президентски амбиции.

Други съюзници на Тръмп го призовават да прецизира настройките на съобщенията си след президентския период, в които бяха представени безмилостни атаки срещу лидерите на Републиканската партия и действащите държавни служители на Републиканската партия, а едва наскоро навлезе в редовна критика към администрацията на Байдън. Те казват, че управляваната от него стратегия за отмъщение, която той е прилагал досега, е малко вероятно да бъде полезна в дългосрочен план. Според тях, той игнорира това, което те смятат за възможности за подреждане, за да се насочат към лидерите на Байдън и Демократическата партия по въпроси като имиграцията, данъците и политиката за идентичност.

"Мисля, че радикализмът на демократите ще се възвърне неимоверно в полза на Тръмп и би било по-добре да се съсредоточи върху демократите. Той има достатъчно приятели, за да търси нелоялни републиканци", казва Гингрич.

"Той трябва да заеме по-високата позиция и да се съсредоточи върху по-големи вътрешни проблеми и международни кризи", добавя изпълнителният директор на Newsmax Руди.

Докато помощниците казват, че Тръмп напоследък обръща по-голямо внимание на дневния ред и политическите решения на Байдън - миналата седмица той излезе с изявление, в което критикува графика на Байдън за изтегляне на американските войски от Афганистан и каза на Шон Ханити от Fox News, че нарастването на мигрантите, пресичащи границата между САЩ и Мексико може да "унищожи страната ни" - фокусът на бившия президент остава преди всичко върху самия него.

"Той мрази да бъде извън блока А", каза човек, близък до Тръмп, използвайки термин, който се отнася до водещия сегмент в кабелна новинарска програма. "Той наистина мисли да се кандидатира отново през 2024 г., само за да се върне към това."

Човекът, близък до операцията на Тръмп, каза, че докато той не гледа толкова мното телевизия след като е напуснал офиса, той все още чете The New York Times, Wall Street Journal и New York Post всяка сутрин и редовно отбелязва статии за неговите постижения или политики, които да изпраща на помощници и съветници. А когато се появи нелепа история, той бързо вдига телефона, за да се оплаче на приятели.

Наскоро Тръмп инициира дискусии относно възобновяването на митингите на MAGA, които укрепиха зараждащото му се политическо движение през 2016 г. и продължиха през цялото му президентство. Въпреки че се е зарекъл да пътува до Аляска, за да води кампания срещу Мурковски и се твърди, че се интересува от провеждането на кампании за някои от кандидатите, които вече е одобрил, помощници заявиха, че логистиката все още се разработва, но че той може да възобнови митингите още през май .

"Определено ще бъде различно по отношение на настройката, но ние наистина се справихме добре с планирането на тези събития през 2020 г., така че вероятно ще използваме много от същите тези доставчици отново", каза човекът, близък до операцията на Тръмп след Белия дом.

Живот след Вашингтон за останалата част от семейството на Тръмп

Животът на Тръмп се е променил драстично, откакто той напусна Вашингтон преди три месеца, за да планира следващата фаза от политическата си кариера, това се отнася и за семейството му.

Повечето му възрастни деца, както и зет му, Джаред Кушнер, са си взели почивка от светлините на прожекторите, за да предоставят съвети на баща си или да се съсредоточат върху собствените си семейства. Няколко помощници на Тръмп, които са прекарали последните няколко месеца в преместването между Вашингтон и Мар-а-Лаго, заявиха, че Иванка Тръмп и Кушнер, които са закупили 30 милиона долара брегова линия в Маями малко преди да напуснат Белия дом, са най-отдалечен

Веднъж плодотворен потребител в социалните медии, с чести видео публикации за всичко - от данъчния кредит за деца до кампании на работната сила и стотици свои снимки, Иванка Тръмп, подобно на баща си, прекара последните 100 дни в относителна онлайн тишина. Междувременно Кушнър се появи и излезе от орбитата на тъста си, тъй като посвещава голяма част от времето в изготвянето на книга за мандата си в Западното крило и запазването на мирните договори в Близкия изток, за които помогна по време на президентството на Тръмп.

"Тя иска да прекара колкото може повече време със семейството си след няколко много натоварени години", казва човек, запознат с новия живот на Иванка в Маями, като добави, че по-голямата дъщеря на Тръмп продължава да бъде "практична майка".

Същото важи и за съпругата на Тръмп и бившата първа дама - Мелания Тръмп, чийто живот извън Източното крило се е променил както много, така и изобщо. Хората, запознати с нейните дейности, казват, че тя продължава да прави това, което иска, когато иска и не спазва нормите на конвенционалните задължения на бивша първа дама по същия начин, по който тя се съобразяваше с традициите, докато съпругът й беше на поста.

Въпреки че тя създаде свой собствен официален офис с най-малко трима служители, това, което излезе от него, изглежда е само стилизирано лого, напомнящо президентски печат. Откакто напусна Вашингтон, тя не се е появявала официално, нито е обявявала планове за мемоари - популярна дейност след Белия дом за бившите първи дами.

"Тя изобщо не присъства в Мар-а-Лаго. Тя не се смесва с хора и рядко общува с персонала на съпруга си", каза човек, близък до двойката.

Това, което се е променило предимно за нея, след 100 дни, е нейната среда. Далеч от разтегнатия комплекс на Белия дом, тя и Тръмп споделят голям набор от стаи в 17-акровия имот Мар-а-Лаго, въпреки че тя поддържа собствен личен кабинет. Тя прави чести пътувания до спа центъра, като един от приближените й казва, че тя понякога ходи на СПА два пъти на ден, а след това прекарва следобедите си със сина си Барън, който е на 15 години.

Трима души, които са виждали Мелания на вечеря казват, че тя изглежда "щастлива и спокойна",

Единственият роднина на Тръмп, чието участие в политиката привидно се е увеличило след напускането на бившия президент, е на най-големия му син Доналд Тръмп-младши.