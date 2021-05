SpaceX изстреля ракета - носител с 52 микросателита

Bulgaria ON AIR. SpaceX изстреля ракетата "Falcon 9“ с 52 микросателита "Starlink“, както и два други сателита от други компании. Изстрелването беше излъчено директно на уебсайта на "SpaceX", предаде

Изстрелването от Космическия център "Джон Ф. Кенеди“ във Флорида стана в 18:56 часа по източното крайбрежие на САЩ. В края на миналата седмица се състоя предишното изстрелване на SpaceX с партида сателити "Starlink“.

Първият етап на ракетата-носител преди това е бил използван при седем изстрелвания. SpaceX има намерения отново да го върне на Земята. Очаква се, че няколко минути след старта, автоматично ще се спусне върху плаващата платформа "Of Course I Still Love You“ в Атлантическия океан. Тази технология позволява на компанията да намали цената на следващите пускания на носители.

През май 2019 г. в космоса бяха изстреляни първите 60 сателита на "Starlink“.