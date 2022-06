САЩ обвини китайски фирми в подкрепа на руската армия

Във вторник администрацията на президента на САЩ Джо Байдън добави пет китайски компании към черния търговски списък за предполагаема подкрепа на руската военна и отбранителна промишленост, като по този начин се опитва да наложи санкции срещу Москва заради инвазията ѝ в Украйна, съобщи "Ройтерс".

Министерството на търговията, което контролира черния списък, заяви, че компаниите, които са обект на атаката, са доставяли стоки на руски "проблемни субекти" преди инвазията на 24 февруари, като добави, че те "продължават да сключват договори за доставка на руски субекти, включени в списъка и санкционирани страни".

Според вписването във Федералния регистър агенцията е добавила в черния списък още 31 субекта от държави, сред които Русия, ОАЕ, Литва, Пакистан, Сингапур, Обединеното кралство, Узбекистан и Виетнам. От 36-те добавени дружества 25 са със седалище в Китай.

"Днешното действие изпраща мощно послание към юридически и физически лица по целия свят, че ако се опитват да подкрепят Русия, Съединените щати също ще ги отрязват", заяви в изявление заместник-министърът на търговията по въпросите на промишлеността и сигурността Алън Естевес.

Запитан дали тези китайски фирми са доставяли стоки за руската армия, говорителят на китайското външно министерство Джао Лицзян нито потвърди, нито отрече обвиненията, но повтори, че Китай се противопоставя на санкциите на САЩ срещу Русия.

"Китай и Русия осъществяват нормално търговско сътрудничество на основата на взаимно уважение и взаимна изгода. В това не трябва да се намесва или ограничава никоя трета страна", заяви той на пресконференция в Пекин в сряда.

Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Пекин не е предоставял военна помощ на Русия или Украйна. То заяви, че ще предприеме "необходимите мерки", за да защити правата на своите компании, като твърди, че санкциите нарушават международното право.

Три от китайските компании, обвинени в оказване на помощ на руската армия - Connec Electronic Ltd, базираната в Хонконг World Jetta и Logistics Limited, не бяха открити за коментар. Другите две, King Pai Technology Co, Ltd and Winninc Electronic, не отговориха веднага на запитванията за коментар.

Хонконг се счита за част от Китай за целите на контрола върху износа от страна на САЩ след репресиите на Пекин срещу автономията на града.

Включването на фирмите в черния списък означава, че доставчиците им от САЩ трябва да получат лиценз от Министерството на търговията, преди да могат да им доставят стоки.

Съединените щати заедно със съюзниците си тръгнаха да наказват руския президент Владимир Путин за инвазията, която Москва нарича "специална операция", като санкционираха редица руски компании и олигарси и добавиха други в черен търговски списък.

Макар че преди това американски служители заявиха, че Китай като цяло спазва ограниченията, Вашингтон обеща да следи отблизо спазването им и да прилага стриктно разпоредбите.

"Няма да се поколебаем да действаме, независимо къде се намира дадена страна, ако тя нарушава американското законодателство", заяви в същото изявление помощник-секретарят на търговията по въпросите на експортната администрация Теа Розман Кендлър.