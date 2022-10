Мъск се жалва пред Пентагона: Не можем повече да финансираме Starlink в Украйна

Откакто за първи път започнаха да пристигат в Украйна миналата пролет, сателитните интернет терминали Starlink, направени от SpaceX на Илон Мъск, бяха жизненоважен източник на комуникация за украинската армия, позволявайки й да се бие и да поддържа връзка, дори когато клетъчните телефони и интернет мрежите бяха унищожени от Русия.

Досега приблизително 20 000 сателитни единици Starlink са дарени на Украйна, като Мъск написа в Twitter в петък, че "операцията е струвала на SpaceX 80 милиона долара и ще надхвърли 100 милиона долара до края на годината".

Но тези благотворителни вноски може да са към своя край, тъй като SpaceX предупреди Пентагона, че може да спре финансирането на услугата в Украйна, освен ако американската армия не започне да плаща десетки милиони долари на месец.

Документи, получени от CNN, показват, че миналия месец SpaceX на Мъск е изпратила писмо до Пентагона, в което се казва, че вече не може да продължи да финансира услугата Starlink, както досега. В писмото също се иска Пентагонът да поеме финансирането за правителствената и военна употреба на Starlink от Украйна, за което SpaceX твърди, че ще струва повече от 120 милиона долара за останалата част от годината и може да струва близо 400 милиона долара за следващите 12 месеца.

"Ние не сме в състояние да дарим повече терминали на Украйна или да финансираме съществуващите терминали за неопределен период от време", пише директорът по държавните продажби на SpaceX до Пентагона в септемврийското писмо.

Сред документите на SpaceX, изпратени до Пентагона и видяни от CNN, е неотразено преди това пряко искане, отправено до Мъск през юли от командващия украинската армия генерал Валерий Залужний, за още почти 8000 терминала Starlink.

В отделно мотивационно писмо до Пентагона външен консултант, работещ за SpaceX, пише: "SpaceX е изправена пред ужасно трудни решения тук. Не мисля, че имат финансовата възможност да осигурят допълнителни терминали или услуги, както поиска генерал Залужний."

Документите, които не са докладвани по-рано, предоставят рядка разбивка на собствените вътрешни номера на SpaceX в Starlink, като подробно описват разходите и плащанията, свързани с хилядите терминали в Украйна. Те също така хвърлят нова светлина върху задкулисните преговори, които са предоставили милиони долари в комуникационен хардуер и услуги на Украйна на ниска цена за Киев.

Самият Мъск индиректно потвърди, че информацията на CNN. В отговор на пост, който припомня казаното от украинския дипломат Андрий Мелник "Майната ти е моят много дипломатически отговор към вас" относно анкетата на Мъск, публикувана в Twitter на 3 октомври.

"Ние просто следваме препоръката му", написа Мъск.

We’re just following his recommendation 🤷‍♂️