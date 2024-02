Малък самолет се разби в парк за каравани, има загинали

Малък самолет се разби в четвъртък вечерта в Клиъруотър, Флорида. Властите съобщават, че жертвите са няколко, но не уточняват броя им, съобщават от CNN.

Пожарникарите екипи са стигнали около 19:15 часа местно време до мястото на катастрофата. Самолетът е паднал в парка за мобилни домове Bayside Waters. Това съобщи началникът на пожарната в града Скот Елерс по време на брифинг за новини. Четири каравани са в пламъци. В едната от тях е и разбилият се самолет.

"Мога да потвърдя, че имаме няколко смъртни случая както от самолета, така и в мобилната къща", обяви по-късно Елерс, без да предостави точен брой на загиналите хора.

В четвъртък вечерта остана неясно колко души е имало в самолета.

Самолетът е намерен "предимно" в една мобилна къща, каза шефът на пожарната в четвъртък. Екипите все още се опитват да укротят горещи точки и да стигнат до телата на загиналите, добави Елерс.

Жителят на Клиъруотър Стивън Аскари каза пред CNN, че е чул нещо като експлозия в четвъртък вечерта, която разтърсила целия му апартамент.



"И следващото нещо, което видях, бе гигантски стълб дим", заяви той.

Докато служителите получиха обаждане за пожар в парка за каравани, в същото време се появява и информацията за самолет, претърпял авария на летище, каза Елерс в четвъртък. Самолетът в крайна сметка изчезнал от радара на около 3 мили северно от пистата, на същото място като парка на мобилния дом.

Самолетът, едномоторен Beechcraft Bonanza V35, се разбил в жилищния район, след като пилотът съобщил за повреда в двигателя, каза говорител на Федералната авиационна администрация пред CNN.

Част от мобилните домове, обхванати от пламъци, бяха разчистени и там няма жертви, каза шефът на пожарната в четвъртък вечерта.

FAA и Националният съвет по безопасност на транспорта разследват.

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say "several" people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShN pic.twitter.com/bZZ9buhRxU