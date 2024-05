Проблеми с речта: Джо Байдън отново предизвика подигравки на свой гръб

Президентът Джо Байдън беше осмян от критиците си, след като загуби дар слово по време на реч във военната академия "Уест Пойнт" в щата Ню Йорк, пише списание "Нюзуик".

Байдън говори пред завършващи кадети за настоящите конфликти, пред които е изправен светът, включително продължаващата руско-украинска война. Той спомена различните мисии, които военнослужещите изпълняват, за да помогнат на разкъсаната от война Украйна.

"Ние заставаме твърдо зад Украйна и ще продължим да стоим с тях. Ние сме срещу човек, когото познавам добре, брутален тиранин, и ние няма да си тръгнем", каза лидерът на САЩ.

Байдън обаче внезапно спря речта си, докато обясняваше как руският президент Владимир Путин е започнал войната в Украйна през февруари 2022 г., отбелязва американското издание.

"Путин беше сигурен, че НАТО ще се разпадне. Срещнах се с него, веднага след като бях избран за президент и говорихме по този въпрос", казва Байдън, но след това видимо се затруднява да продължи. След кратка пауза Байдън казва, че "няма да се занимава с това".

По нататък обаче Байдън продължава: "Путин беше сигурен, че НАТО ще се разпадне. Казах му в Швейцария, ако искате финландизация на Украйна, ще получите финландизация, ще получите натовизация на Европа. Неговата позиция беше срамна, но ние се намесихме и я спряхме. Вместо това днес най-великият отбранителен съюз в историята на света е по-силен от всякога", каза Байдън, визирайки състоянието на Атлантическия алианс.

Финландизация е термин, използван в дипломатическите среди, който се отнася до неутралната позиция на Финландия по време на Студената война. През 1948 г. Финландия подписва договор със Съветския съюз. Като част от договора Финландия не може да се присъедини към западните отбранителни организации. Договорът се разтрогна през 1992 г. и Финландия в крайна сметка се присъедини към НАТО през април 2023 г., напомня "Нюзуик", цитиран от "Труд".

Акаунтът на Републиканския национален комитет (RNC Research) в социалната мрежа Х, публикува клип от речта на Байдън в събота, като написа, че Байдън е "отново е объркан".

