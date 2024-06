Джо Байдън отново със странно поведение и дезориентиран

Джо Байдън отново изглеждаше дезориентиран по време на посещението си във Франция.

Видео, разпространено онлайн, показва как той, заедно с президента Еманюел Макрон и съпругата му, Брижит Макрон, отдават почит на ветераните от "Денят Д". В един момент обаче Байдън обръща гръб на мъжете.

По лицата на семейство Макрон може да се прочете видимо недоумение, но навярно за да не поставят госта си в сконфузна ситуация, те също се обръщат с него.

Поредицата от гафове на американският президент вече години наред повдига въпросът - годен ли е Байдън за още един мандат?

Alert: Biden turns his back on the assembled troops and veterans in a disgraceful act of disrespect.

WEF cult member Macron and his boyfriend along with Jill Biden turned away as well.

Perhaps he was just looking for an ice cream#Biden #SenileDementia pic.twitter.com/PneRrbesGj