Тръмп в разговор с Робърт Кенеди след стрелбата: Сякаш огромен комар прелетя до мен

Робърт Ф. Кенеди-младши се извини, след като изтече видеозапис на личен телефонен разговор, в който се чува как Доналд Тръмп очевидно се опитва да убеди независимия кандидат за президент да го подкрепи.

"Бих искал да направите нещо", казва Тръмп в клипа. "И мисля, че ще бъде толкова добре за вас и толкова голямо за вас. Ние ще победим."

Тогава г-н Кенеди казва: "Да".

Тръмп и Кенеди, дългогодишен кандидат от трета страна, са политически съперници, които от време на време са се критикували взаимно по време на кампанията.

Твърди се, че кадрите са записани в неделя, ден преди двамата да се срещнат в Милуоки, Уисконсин, където се провежда конвенцията на републиканците, разпалвайки спекулациите, че Кенеди може да се оттегли от надпреварата и да подкрепи Тръмп.

Но говорителката на Кенеди Стефани Спиър каза в понеделник, че той не се отказва.

Робърт Ф. Кенеди младши написа в "X" във вторник: "Когато президентът Тръмп ми се обади, аз записвах с вътрешен видеооператор.Трябваше да наредя на видеооператора незабавно да спре записа. Ужасен съм, че това беше публикувано. Извинявам се на президента."

Синът на Кенеди, Робърт Ф. Кенеди III, беше този, който публикува кадрите онлайн рано във вторник. По-младият Кенеди каза в публикация в X, бивш Twitter, че иска да изложи "истинското мнение" на Тръмп относно имунизациите, но бързо изтри клипа.

Тръмп може да бъде чут във видеото да обсъжда дискредитирани твърдения за рисковете за здравето от детските ваксини. Позиция, която е част от кампанията на Кенеди.

"Съгласен съм с теб, човече. Нещо не е наред с цялата тази система и това са лекарите, които намирате", казва Тръмп.

Освен това Тръмп разказва за момента, в който куршума е прелетял до него, определяйки звука като от "най-големия комар на Земята". Той също така коментира обаждането на Джо Байдън, казвайки: "Той беше много мил, попита ме как реших да се обърна надясно."

Също във вторник Доналд Тръмп-младши, синът на бившия президент, беше попитан за слуховете, че Кенеди може да обедини сили с републиканския кандидат за президент, говорейки на събитие в Милуоки, той каза, че "може би има страхотно място за него някъде в администрацията".

Тръмп-младши заяви, че няма никаква "вътрешна информация за това, със сигурност не сега", но би се "радвал да види това да се случи".

Проучванията на общественото мнение показват, че Кенеди би могъл да привлече гласове поравно от Тръмп и от президента демократ Джо Байдън, включително в щатите, които се променят, на изборите през ноември.

